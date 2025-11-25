एक्सप्लोरर
बोल्ड लुक और धांसू फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च हुई Tata Sierra, जानें कितनी है कीमत
नई Tata Sierra भारत में बोल्ड डिजाइन, दमदार फीचर्स और 6 पावरट्रेन ऑप्शन के साथ लॉन्च हो गई है, आइए इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन,डिजाइन और कीमत पर नजर डालते हैं.
Tata Motors आज यानी 25 नवंबर को अपनी मोस्ट अवेटेड SUV Tata Sierra 2025 को लॉन्च कर दी है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है. यह SUV भारत में मिड-साइज सेगमेंट के उन ग्राहकों के लिए सही विकल्प साबित हो सकती है, जिन्हें दमदार लुक, प्रीमियम फीचर्स और नए जमाने की SUV चाहिये. Tata Sierra अपनी जानी-पहचानी पहचान के साथ इस बार और भी ज्यादा मॉडर्न, बोल्ड और टेक्नोलॉजी से लैस होकर आई है. आइए Sierra के फीचर्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन पर नजर डालते हैं.
पावरट्रेन के 6 विकल्प
- नई Tata Sierra पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध है और इसमें कुल 6 पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं. ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो अपने ड्राइविंग स्टाइल और जरूरतों के अनुसार इंजन चुनना पसंद करते हैं. कंपनी ने बताया है कि इस बार बेस वेरिएंट्स में भी खूब इंतजाम किए गए हैं ताकि ग्राहकों को फीचर्स की कमी न लगे. साथ ही ये SUV छह शानदार रंगों में आती है, जिससे खरीदार अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वेरिएंट चुन सकते हैं.
बोल्ड डिजाइन और फीचर्स
- Tata Sierra का डिजाइन इस बार पहले से ज्यादा आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक है. फ्रंट में फुल-विड्थ LED लाइट बार, मस्कुलर बॉडी लाइन्स, फ्लश डोर हैंडल और प्रीमियम टच वाले डिजाइन एलिमेंट इसे अपने सेगमेंट की सबसे खास SUVs में से एक बनाते हैं. केबिन में नए थ्री-स्क्रीन थिएटर प्रो सेटअप, JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स शामिल हैं. यह SUV आराम, स्पेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.
बुकिंग और डिलीवरी—कब से मिल पाएगी नई Sierra?
- नई Tata Sierra की बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी. यदि आप अपने लिए नई मिड-साइज SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अगले कुछ दिनों में आपके पास इस SUV को बुक करने का शानदार मौका होगा. Tata Sierra एक बार फिर भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.
कितनी होगी कीमत?
- Tata Sierra की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है. अब इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Honda Elevate जैसी पॉपुलर मिड-साइज SUVs से होगा.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ / litre
New Delhi
Source: IOCL