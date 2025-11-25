हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोबोल्ड लुक और धांसू फीचर्स के साथ भारत में लॉन्‍च हुई Tata Sierra, जानें कितनी है कीमत

बोल्ड लुक और धांसू फीचर्स के साथ भारत में लॉन्‍च हुई Tata Sierra, जानें कितनी है कीमत

नई Tata Sierra भारत में बोल्ड डिजाइन, दमदार फीचर्स और 6 पावरट्रेन ऑप्शन के साथ लॉन्च हो गई है, आइए इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन,डिजाइन और कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Motors आज यानी 25 नवंबर को अपनी मोस्ट अवेटेड SUV Tata Sierra 2025 को लॉन्च कर दी है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है. यह SUV भारत में मिड-साइज सेगमेंट के उन ग्राहकों के लिए सही विकल्प साबित हो सकती है, जिन्हें दमदार लुक, प्रीमियम फीचर्स और नए जमाने की SUV चाहिये. Tata Sierra अपनी जानी-पहचानी पहचान के साथ इस बार और भी ज्यादा मॉडर्न, बोल्ड और टेक्नोलॉजी से लैस होकर आई है. आइए Sierra के फीचर्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन पर नजर डालते हैं.

पावरट्रेन के 6 विकल्प

  • नई Tata Sierra पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध है और इसमें कुल 6 पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं. ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो अपने ड्राइविंग स्टाइल और जरूरतों के अनुसार इंजन चुनना पसंद करते हैं. कंपनी ने बताया है कि इस बार बेस वेरिएंट्स में भी खूब इंतजाम किए गए हैं ताकि ग्राहकों को फीचर्स की कमी न लगे. साथ ही ये SUV छह शानदार रंगों में आती है, जिससे खरीदार अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वेरिएंट चुन सकते हैं.

बोल्ड डिजाइन और फीचर्स

  • Tata Sierra का डिजाइन इस बार पहले से ज्यादा आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक है. फ्रंट में फुल-विड्थ LED लाइट बार, मस्कुलर बॉडी लाइन्स, फ्लश डोर हैंडल और प्रीमियम टच वाले डिजाइन एलिमेंट इसे अपने सेगमेंट की सबसे खास SUVs में से एक बनाते हैं. केबिन में नए थ्री-स्क्रीन थिएटर प्रो सेटअप, JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स शामिल हैं. यह SUV आराम, स्पेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

बुकिंग और डिलीवरी—कब से मिल पाएगी नई Sierra?

  • नई Tata Sierra की बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी. यदि आप अपने लिए नई मिड-साइज SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अगले कुछ दिनों में आपके पास इस SUV को बुक करने का शानदार मौका होगा. Tata Sierra एक बार फिर भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

कितनी होगी कीमत?

  • Tata Sierra की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है. अब इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Honda Elevate जैसी पॉपुलर मिड-साइज SUVs से होगा.

ये भी पढ़ें: लॉन्च से पहले Mini Cooper Convertible की बुकिंग शुरू, क्या होगी इस लग्जरी कार की कीमत?

Published at : 25 Nov 2025 10:24 AM (IST)
Tata Sierra Features Tata Sierra Interior Tata Sierra Price India Tata Sierra 2025 Launch
और पढ़ें
