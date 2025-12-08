Tata Sierra के लॉन्च हुए 24 वेरिएंट्स, सभी मॉडल्स की क्या है कीमत?

Tata Sierra Launch 24 Variants: टाटा सिएरा एक 5-सीटर SUV है. टाटा की ये कार 25 नवंबर, 2025 को भारतीय बाजार में लॉन्च की गई. लॉन्च के वक्त सिएरा के केवल बेस मॉडल की कीमत का ही खुलासा किया गया, लेकिन अब टाटा मोटर्स ने सिएरा के सभी 24 वेरिएंट्स रिवील कर दिए हैं और उनकी कीमतें भी सामने आ गई हैं. टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम प्राइस 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये तक जाती है. आइए टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट्स और उनकी कीमतों के बारे में जानते हैं.

टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट्स की कीमत

टाटा मोटर्स ने सिएरा के सभी वेरिएंट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं. टाटा की ये नई कार स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस मॉडल में मार्केट में लाई गई है.

टाटा सिएरा का स्मार्ट प्लस वेरिएंट, जिसमें 1.5-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, इस गाड़ी का बेस मॉडल है. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 11.49 लाख रुपये है. वहीं 1.5-लीटर Kryojet डीजल इंजन के साथ मिलने वाले बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये है.

टाटा सिएरा के प्योर वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम प्राइस 12.99 लाख रुपये से शुरू होकर 15.99 लाख रुपये के बीच है. सिएरा के प्योर प्लस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 14.49 लाख रुपये से शुरू होकर 17.49 लाख रुपये के बीच है.

सिएरा के एडवेंचर मॉडल में तीन वेरिएंट लाए गए हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 15.29 लाख रुपये से शुरू होकर 16.79 लाख रुपये तक जाती है. एडवेंचर प्लस के चार वेरिएंट मार्केट में हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये तक जाती है.

सिएरा के Accomplished मॉडल के चार वेरिएंट और Accomplished Plus के तीन वेरिएंट मार्केट में आए हैं. टाटा ने सिएरा के इन टॉप मॉडल्स की कीमत के बारे में अभी खुलासा नहीं किया है.

