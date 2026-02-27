जल्द आ रही नई Maruti Brezza 2026, अंदर से होगी और ज्यादा लग्जरी, जानें क्या होगा खास?

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर SUV Brezza का नया अपडेटेड वर्जन भारतीय बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. मौजूदा 2nd जनरेशन मॉडल साल 2022 में लॉन्च हुई थी. अब कंपनी इसमें कुछ बड़े बदलाव करने वाली है. हाल ही में देखी गई टेस्टिंग से साफ है कि नई Brezza पहले से ज्यादा स्टाइलिश और आरामदायक होने वाली है. इन बदलावों से उम्मीद है कि ग्राहकों के बीच इसकी मांग और बढ़ेगी.

डिजाइन में मिलेगा नया अंदाज

नई Brezza का बेसिक डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नया फ्रंट बंपर और ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रिल दी जा सकती है. पीछे की तरफ भी हल्का बदलाव होगा. हालांकि इस बार इसमें कनेक्टेड टेल लैंप देखने को नहीं मिलेंगे. कुल मिलाकर SUV का लुक ज्यादा मॉडर्न और फ्रेश लगेगा.

इंटीरियर में बढ़ेगा लग्जरी फील

अंदर का लेआउट लगभग पहले जैसा रहेगा, लेकिन कुछ सुधार जरूर होंगे. इसमें नया सेंटर कंसोल और नई सीट डिजाइन मिल सकती है. सबसे बड़ा बदलाव बड़ी टचस्क्रीन के रूप में देखने को मिल सकता है. यह टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगी. इसके अलावा नई Brezza में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक एसी, एम्बिएंट लाइट और सिंगल पैन सनरूफ जैसे फीचर मिल सकते हैं. ये सभी फीचर इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बना देंगे.

वेंटिलेटेड सीटें देंगी ज्यादा आराम

नई Brezza में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलने की उम्मीद है. इससे गर्मी के मौसम में ड्राइवर और आगे बैठे यात्री को ज्यादा आराम मिलेगा. यह फीचर पहले से इसके कई मुकाबले की गाड़ियों में मौजूद है, इसलिए कंपनी इसे जोड़ सकती है. इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा. खबर है कि इसमें 6 स्पीड मैनुअल विकल्प भी जोड़ा जा सकता है. साथ ही 1.0 लीटर टर्बो इंजन आने की चर्चा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

CNG वेरिएंट में बेहतर बूट स्पेस

सबसे खास बदलाव CNG मॉडल में देखने को मिलेगा. कंपनी अंडरबॉडी CNG टैंक दे सकती है. इससे बूट में ज्यादा जगह मिलेगी और सामान रखने में परेशानी नहीं होगी. नई Maruti Brezza पहले से ज्यादा लग्जरी और फीचर से भरपूर हो सकती है. लॉन्च के बाद यह SUV बाजार में फिर से हलचल मचा सकती है.

