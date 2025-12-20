हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata Sierra खरीदने के लिए हर महीने कितनी EMI देनी होगी? जानिए डाउन पेमेंट और राइवल्स

Tata Sierra 2025 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 bhp पावर और 145 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. आइए गाड़ी की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 10:56 AM (IST)
टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी मोस्ट-अवेटेड कार Tata Sierra को लॉन्च किया है. कंपनी ने 16 दिसंबर, 2025 से इसकी बुकिंग शुरू कर दी है. ऐसे में अगर आप इस SUV को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि यह कार आपको कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ये गाड़ी भारतीय बाजार में किन गाड़ियों को टक्कर देती है?

कितनी ऑन-रोड कीमत पर मिल जाएगी Tata Sierra?

टाटा सिएरा के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है. टॉप मॉडल की कीमत 18.49 लाख रुपये तक जाती है. अगर आप दिल्ली में Tata Sierra Smart Plus 1.5 पेट्रोल बेस मॉडल खरीदते हैं, तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 13.44 लाख रुपये पड़ती है. इस कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज शामिल होते हैं. अलग-अलग शहरों में यह कीमत थोड़ी बदल सकती है.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tata Sierra?

अगर आप Tata Sierra का बेस मॉडल फाइनेंस कराते हैं, तो कम से कम 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देनी होगी. डाउन पेमेंट देने के बाद आपका लोन अमाउंट करीब 11.44 लाख रुपये रहेगा. अगर आपको 9 फीसदी ब्याज पर 5 साल (60 महीने) का लोन मिलता है, तो हर महीने आपकी EMI लगभग 23,751 रुपये बनेगी. इस EMI में थोड़ा ऊपरनीचे आपके बैंक, ब्याज दर और प्रोसेसिंग चार्ज के अनुसार हो सकता है.

Tata Sierra का इंजन

Tata Sierra 2025 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 bhp पावर और 145 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन शहर में भी बहुत स्मूथ चलता है और हाईवे पर भी आरामदायक राइड देता है. गाड़ी का ड्राइविंग पोस्चर ऊंचा है, जिससे असली SUV जैसा फील मिलता है. इस कार का माइलेज 18.2 kmpl तक है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा इस SUV में टर्बो-पेट्रोल और टर्बो-डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है. भारतीय बाजार में Tata Sierra कई गाड़ियों को टक्कर देती है. इनमें Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster का नाम शामिल है.

डेली ऑफिस जाने के लिए 5 लाख के बजट में ढूंढ रहे कोई कार? ये ऑप्शन्स रहेंगे बेस्ट 

Published at : 20 Dec 2025 10:56 AM (IST)
Tata Motors Tata Sierra Tata Sierra Powertrain Tata Sierra On EMI
