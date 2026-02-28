हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maruti e-Vitara के किस वेरिएंट की कीमत है सबसे सस्ती? खरीदने से पहले यहाँ जानिए डिटेल्स

Maruti e-Vitara के किस वेरिएंट की कीमत है सबसे सस्ती? खरीदने से पहले यहाँ जानिए डिटेल्स

Maruti e-Vitara Price: गाड़ी को BaaS यानी Battery-as-a-Service प्लान के साथ भी खरीदा जा सकता है. इस मॉडल में ग्राहक को गाड़ी की कीमत कम देकर बैटरी के लिए हर किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में मारुति सुजुकी की नई इलेक्ट्रिक SUV Maruti e Vitara की कीमतों को लेकर घोषणा की गई है. गाड़ी का बेस वेरिएंट Delta 15.99 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इस SUV को अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया है.

Zeta वेरिएंट की कीमत 17.49 लाख रुपये है, जबकि Alpha वेरिएंट 19.79 लाख रुपये में मिलता है. टॉप मॉडल Alpha ड्यूल-टोन की कीमत 20.01 लाख रुपये रखी गई है. आइए विस्तार से जानते है.

कितनी है शुरुआती कीमत?

Maruti e Vitara को BaaS यानी Battery-as-a-Service प्लान के साथ भी खरीदा जा सकता है. इस मॉडल में ग्राहक गाड़ी की कीमत कम देकर बैटरी के लिए हर किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा.

Delta वेरिएंट की BaaS कीमत 10.99 लाख रुपये है और इसमें 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर बैटरी किराया देना होगा. Zeta वेरिएंट 11.99 लाख रुपये (+ 4.39 रुपये/किमी), Alpha 14.29 लाख रुपये (+ 4.39 रुपये/किमी) और Alpha ड्यूल-टोन 14.51 लाख रुपये (+ 4.39 रुपये/किमी) में उपलब्ध है. यह प्लान उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कम शुरुआती निवेश के साथ EV खरीदना चाहते हैं.

कितने साल की मिलेगी वारंटी?

Maruti e Vitara पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसे additional expenses देकर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है. बैटरी पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है. कंपनी 3 साल/45,000 किमी प्लान पर 60% बायबैक वैल्यू और 4 साल/60,000 किमी प्लान पर 50% बायबैक वैल्यू भी दे रही है. इससे ग्राहकों को भविष्य में गाड़ी बदलने में सुविधा मिलेगी.

डिलीवरी कब से शुरू होगी?

शुरुआती समय में प्रोडक्शन कम होने की वजह से Maruti e Vitara की डिलीवरी सीमित रहेगी. यह SUV गुजरात प्लांट में बनाई जा रही है और कंपनी iइसे विदेशों में भी भेजेगी. उम्मीद है कि जुलाई 2026 के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा और डिलीवरी समय कम हो जाएगा.

Published at : 28 Feb 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti E-Vitara Maruti E Vitara Maruti E Vitara Price
