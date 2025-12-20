डेली ऑफिस जाने के लिए 5 लाख के बजट में ढूंढ रहे कोई कार? ये ऑप्शन्स रहेंगे बेस्ट
Affordable Cars in India: यहां हम आपको ऐसी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सस्ती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी देती हैं. आइए इन कारों की डिटेल्स जान लेते हैं.
अगर आप रोजाना अप-डाउन के लिए किसी ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं, जिसकी कीमत 5 लाख से कम हो और माइलेज में भी बेहतर हो तो यह खबर आपके काम आ सकती है. यहां हम आपको उन कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ किफायती हैं बल्कि अपनी क्वालिटी के कारण लोगों की पसंद बनी हुई हैं.
Maruti Suzuki S-Presso
आपके लिए लिस्ट में पहला नाम Maruti Suzuki S-Presso है, जो कि भारत की सबसे किफायती और पॉपुलर माइक्रो SUV है. पहले की तुलना में अब इस गाड़ी की कीमत सिर्फ 3.49 लाख रुपये रह गई है. इसका SUV जैसा डिजाइन और 180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे छोटे सेगमेंट में भी अलग पहचान देता है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 66 PS की पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसका CNG वर्जन 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देता है.
Maruti Suzuki Alto K10
दूसरी कार Alto K10 भारत की सबसे पसंदीदा छोटी कारों में से एक है. इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 3.69 लाख रुपये है. इसका डिजाइन और माइलेज दोनों बेहतर हैं. इसमें 1.0-लीटर K10B इंजन मिलता है जो 67 PS की पावर देता है. इसके अलावा CNG मॉडल 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देता है. कार में पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हायर वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स तक के फीचर्स दिए गए हैं.
Renault Kwid
अगर आप SUV जैसी दिखने वाली छोटी कार चाहते हैं, तो Renault Kwid एक अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत 4.29 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका SUV-इंस्पायर्ड डिजाइन और 184 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस इसे युवाओं के बीच पॉपुलर बनाते हैं. इसमें 1.0-लीटर इंजन दिया गया है जो 68 PS की पावर और 91 Nm टॉर्क देता है. Kwid का माइलेज करीब 22 किलोमीटर प्रति लीटर है. कार में 8-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
Maruti Suzuki Celerio
Maruti Suzuki Celerio भारत की सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट कारों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये है. इसमें 1.0-लीटर इंजन दिया गया है जो 67 PS की पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसका CNG वर्जन करीब 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है, इसलिए इसे “माइलेज क्वीन” कहा जाता है. इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, 7-इंच टचस्क्रीन, बड़ा बूट स्पेस और डुअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे प्रीमियम अहसास देते हैं.
Tata Tiago
Tata Tiago बजट कार सेगमेंट में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद कारों में से एक है. GST कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत 4.57 लाख रुपये है. इसमें 1.2-लीटर Revotron इंजन है जो 86 PS की पावर और 113 Nm टॉर्क देता है. यह पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट में आती है. इसका माइलेज 23 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, Harman साउंड सिस्टम, ESP और 4-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग जैसे फीचर्स हैं, जो इसे एक पूरा पैकेज बनाते हैं.
