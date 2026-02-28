1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI?

अगर आप एक ऐसी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं जोकि किफायती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे तो यह खबर आपके लिए ही है. आपके लिए बेस्ट ऑप्शन Maruti Brezza CNG हो सकती है, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है. खास बात यह है कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए, आप इसे हर महीने EMI देकर भी खरीद सकते है. आप इस गाड़ी को 1 लाख डाउन पेमेंट देकर खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि हर महीने EMI का क्या हिसाब रहने वाला है?

हर महीने कितनी EMI पर खरीद सकेंगे?

Maruti Suzuki Brezza CNG के Lxi CNG वेरिएंट को आप 9.16 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं. कार पर आपको RTO शुल्क और इंश्योरेंस अमाउंट चार्जेस भी देने होंगे. इसके अलावा अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा. इस तरह इस कार की ऑन-रोड कीमत 10 लाख 23 हजार रुपये हो जाती है.

दिल्ली में इस कार को खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर देने होंगे. इसके लिए आपको 9 लाख 23 हजार रुपये का कार लोन लेना होगा. 9 फीसदी ब्याज दर से लोन लेने पर आपको 5 साल के लिए हर महीने 19 हजार रुपये की EMI चुकानी होगी.

Maruti Suzuki Brezza का पावरट्रेन

मारुति सुजुकी ब्रेजा के इंजन में पेट्रोल हाइब्रिड और पेट्रोल CNG का ऑप्शन मौजूद है. इस कार में 1.5-लीटर इंजन लगा है, जो कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों के लिए है. इस कार में 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 6-स्पीड ऑटोमेटिक यूनिट का ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है.

मारुति सुजुकी ब्रेजा का पेट्रोल सीएनजी वेरिएंट 99 bhp की पीक पावर देता है और 136 Nm का टॉर्क जेनेरेट करता है. वहीं, केवल CNG वेरिएंट में ये कार 86 bhp की पीक पावर देती है और 121.5 Nm का टॉर्क जेनेरेट होता है.

