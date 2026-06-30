30 लाख तक की EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस फ्री, जानिए कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?

दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई 2026 को लागू होने जा रही है. ऐसे में अब 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सबसे ज्यादा दिया जा रहा है. क्योंकि इन गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पूरे तरीके से माफ कर दिया गया है. अगर आप भी नई ईवी खरीदने की सोच रहे हैं तो 30 लाख रुपये के बजट में कई ऐसे शानदार ऑप्शन मौजूद हैं जो बेहतरीन रेंज, मॉडर्न फीचर्स, आरामदायक केबिन और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आते हैं. आइए इस बजट में मिलने वाली कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते हैं.

Tata Punch EV

अगर आप रोजाना यूज के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं तो टाटा पंच ईवी एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में शामिल है. इसके नए बड़े बैटरी पैक के साथ सिंगल चार्ज पर 468 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की चिंता नहीं रहती.

इसका साइज शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चलाने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें जरूरी मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे पहली बार ईवी खरीदने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 9.69 लाख रुपये है.

MG Windsor

अगर आप एक फैमिली कार खरीदना चाहते है तो एमजी विंडसर ईवी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा और शानदार केबिन है, जिसमें फैमिली के सभी लोगों को पर्याप्त जगह मिलती है. यह एक बार चार्ज करने पर करीब 332 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जिससे रेंज और बढ़ जाती है. कार में दिया गया बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके इंटीरियर को प्रीमियम लुक देता है और कई फीचर्स इसी स्क्रीन से ऑपरेट किए जा सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 14.90 लाख रुपये है.

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं. इसका डिजाइन आकर्षक है और कंपनी ने इसके इंटीरियर को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया है. इसमें अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मॉडर्न तकनीक भी मिलती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 15.90 लाख रुपये है.

Hyundai Creta EV

क्रेटा भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक है और अब इसका इलेक्ट्रिक अवतार भी लोगों को पसंद आ रहा है. क्रेटा ईवी में शानदार परफॉर्मेंस, आरामदायक राइड और बड़ा केबिन मिलता है. यह एक बार चार्ज करने पर करीब 473 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. अगर आप प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो यह एक मजबूत विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 18 लाख रुपये है.

Mahindra XEV 9S

महिंद्रा XEV 9S कंपनी के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. इस एसयूवी में 79 kWh बैटरी के साथ 679 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. हालांकि, इसके दूसरे बैटरी ऑपशन भी मौजूद हैं, जो 30 लाख रुपये के बजट में आते हैं. इसका केबिन मॉडर्न फीचर्स से लैस है और यह लंबे सफर के लिए भी परफेक्ट मानी जाती है. अगर आप एक बड़ी इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो XEV 9S एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 19.90 लाख रुपये है.

Vinfast VF7

अगर आप कम बजट में लग्जरी इलेक्ट्रिक कार का फील लेना चाहते हैं तो विनफास्ट VF7 आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसका डिजाइन काफी अलग और आकर्षक है, जबकि इसका इंटीरियर प्रीमियम क्वालिटी का एहसास कराता है. इसमें मिलने वाला डुअल मोटर सेटअप शानदार परफॉर्मेंस देता है और ड्राइविंग के दौरान बेहतरीन आराम भी मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 21.80 लाख रुपये है.

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