30 लाख तक की EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस फ्री, जानिए कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो30 लाख तक की EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस फ्री, जानिए मार्केट में कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?

30 लाख तक की EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस फ्री, जानिए मार्केट में कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?

Delhi EV Policy 2026: अगर आपका भी ईवी खरीदने का प्लान है तो 30 लाख रुपये के बजट में कई ऐसे शानदार ऑप्शन मौजूद हैं जो मॉडर्न फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 30 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई 2026 को लागू होने जा रही है.  ऐसे में अब 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सबसे ज्यादा  दिया जा रहा है. क्योंकि इन गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पूरे तरीके से माफ कर दिया गया है. अगर आप भी नई ईवी खरीदने की सोच रहे हैं तो 30 लाख रुपये के बजट में कई ऐसे शानदार ऑप्शन मौजूद हैं जो बेहतरीन रेंज, मॉडर्न फीचर्स, आरामदायक केबिन और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आते हैं. आइए इस बजट में मिलने वाली कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते हैं. 

Tata Punch EV

अगर आप रोजाना यूज के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं तो टाटा पंच ईवी एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में शामिल है. इसके नए बड़े बैटरी पैक के साथ सिंगल चार्ज पर 468 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की चिंता नहीं रहती.

इसका साइज शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चलाने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें जरूरी मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे पहली बार ईवी खरीदने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 9.69 लाख रुपये है.

MG Windsor

अगर आप एक फैमिली कार खरीदना चाहते है तो एमजी विंडसर ईवी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा और शानदार केबिन है, जिसमें फैमिली के सभी लोगों को पर्याप्त जगह मिलती है.  यह एक बार चार्ज करने पर करीब 332 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जिससे रेंज और बढ़ जाती है. कार में दिया गया बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके इंटीरियर को प्रीमियम लुक देता है और कई फीचर्स इसी स्क्रीन से ऑपरेट किए जा सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 14.90 लाख रुपये है. 

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं. इसका डिजाइन आकर्षक है और कंपनी ने इसके इंटीरियर को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया है. इसमें अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मॉडर्न तकनीक भी मिलती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 15.90 लाख रुपये है.

Hyundai Creta EV

क्रेटा भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक है और अब इसका इलेक्ट्रिक अवतार भी लोगों को पसंद आ रहा है. क्रेटा ईवी में शानदार परफॉर्मेंस, आरामदायक राइड और बड़ा केबिन मिलता है. यह एक बार चार्ज करने पर करीब 473 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. अगर आप प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो यह एक मजबूत विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 18 लाख रुपये है. 

Mahindra XEV 9S

महिंद्रा XEV 9S कंपनी के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. इस एसयूवी में 79 kWh बैटरी के साथ 679 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. हालांकि, इसके दूसरे बैटरी ऑपशन भी मौजूद हैं, जो 30 लाख रुपये के बजट में आते हैं. इसका केबिन मॉडर्न फीचर्स से लैस है और यह लंबे सफर के लिए भी परफेक्ट मानी जाती है. अगर आप एक बड़ी इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो XEV 9S एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 19.90 लाख रुपये है.

Vinfast VF7

अगर आप कम बजट में लग्जरी इलेक्ट्रिक कार का फील लेना चाहते हैं तो विनफास्ट VF7 आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसका डिजाइन काफी अलग और आकर्षक है, जबकि इसका इंटीरियर प्रीमियम क्वालिटी का एहसास कराता है. इसमें मिलने वाला डुअल मोटर सेटअप शानदार परफॉर्मेंस देता है और ड्राइविंग के दौरान बेहतरीन आराम भी मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 21.80 लाख रुपये है. 

यह भी पढ़ें:-

चलाने में कैसी है Skoda Kodiaq RS? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए गाड़ी की सारी डिटेल्स 

Published at : 30 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Auto News Car News Delhi EV Policy 2026 EVs Under 30 Lakh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
30 लाख तक की EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस फ्री, जानिए मार्केट में कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?
30 लाख तक की EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस फ्री, जानिए कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?
ऑटो
ऑटोमैटिक की तुलना में मैनुअल कारों में कैसे काम करता है क्रूज कंट्रोल फीचर? जानिए जरूरी डिटेल्स
ऑटोमैटिक की तुलना में मैनुअल कारों में कैसे काम करता है क्रूज कंट्रोल फीचर? जानिए डिटेल्स
ऑटो
ऐसा क्रेज कि मिनटों में बिक गई इस Ferrari की सारी यूनिट्स, परफॉर्मेंस से फीचर्स तक जानिए सब
ऐसा क्रेज कि मिनटों में बिक गई इस Ferrari की सारी यूनिट्स, परफॉर्मेंस से फीचर्स तक जानिए सब
ऑटो
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली वाले नहीं खरीद पाएंगे मोटरसाइकिल, अब बिकेंगी सिर्फ ये टू-व्हीलर
दिल्ली वाले नहीं खरीद पाएंगे मोटरसाइकिल, अब बिकेंगी सिर्फ ये टू-व्हीलर
Advertisement

वीडियोज

लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Bharat Ki Baat : चढ़ावा चोरी से UP चुनाव में किसको होगा घाटा? | Ram Mandir Theft | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, समस्तीपुर का बिजेन्द्र निकला मास्टरमाइंड, 3 अरेस्ट
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, समस्तीपुर का बिजेन्द्र निकला मास्टरमाइंड, 3 अरेस्ट
विश्व
अमेरिका में अब कुछ भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? सुप्रीम कोर्ट ने दी राष्ट्रपति को खुली छूट, जानें क्या सुनाया फैसला?
अमेरिका में अब कुछ भी करेंगे ट्रंप? SC ने दी राष्ट्रपति को खुली छूट, जानें क्या सुनाया फैसला?
स्पोर्ट्स
वैभव से बड़ा भविष्य कौन? गौतम गंभीर पर भड़के मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा का जिक्र कर दे दिया बड़ा बयान
वैभव से बड़ा भविष्य कौन? गौतम गंभीर पर भड़के मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा का जिक्र कर दे दिया बड़ा बयान
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक तो 'दोस्त' के साथ खड़ा हुआ भारत, कहा - 'इन हरकतों से...
पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक तो 'दोस्त' के साथ खड़ा हुआ भारत, कहा - 'इन हरकतों से...
ट्रेंडिंग
FIFA 2026: मैक्सिकन वेव का जोश पड़ा भारी, स्टेडियम में महिला फैन के साथ हुआ मजेदार हादसा- वीडियो वायरल
'दीदी संभल कर' मैक्सिकन वेव का जोश पड़ा भारी, स्टेडियम में महिला फैन के साथ हुआ मजेदार हादसा
टेक्नोलॉजी
iPhone में दिखने वाला Blue Arrow क्या है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका असली मतलब
iPhone में दिखने वाला Blue Arrow क्या है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका असली मतलब
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget