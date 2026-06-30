ऑटोमैटिक की तुलना में मैनुअल कारों में कैसे काम करता है क्रूज कंट्रोल फीचर? जानिए डिटेल्स

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हिंदी न्यूज़ऑटोऑटोमैटिक की तुलना में मैनुअल कारों में कैसे काम करता है क्रूज कंट्रोल फीचर? जानिए जरूरी डिटेल्स

ऑटोमैटिक की तुलना में मैनुअल कारों में कैसे काम करता है क्रूज कंट्रोल फीचर? जानिए जरूरी डिटेल्स

Cruise Control: मैनुअल कार में Cruise Control तभी काम करता है जब कार किसी एक गियर में लगातार चल रही हो. जैसे ही ड्राइवर क्लच दबाता है या गियर बदलता है, यह अपने आप बंद हो जाता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Jun 2026 08:58 AM (IST)
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पहले Cruise Control फीचर केवल महंगी और लग्जरी कारों में मिलता था, लेकिन अब बजट और मिड-रेंज कारों में भी इसे दिया जा रहा है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि Cruise Control सिर्फ ऑटोमैटिक कारों में ही सही तरीके से काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह फीचर मैनुअल गियरबॉक्स वाली कारों में भी मौजूद होता है.

दोनों तरह की कारों में इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है. अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि मैनुअल और ऑटोमैटिक कार में Cruise Control कैसे काम करता है और दोनों में क्या अंतर है?

कैसे काम करता है यह फीचर?

Cruise Control एक ऐसा फीचर है जो कार की स्पीड को अपने आप एक तय लेवल पर बनाए रखता है. अगर आपने एक्सप्रेसवे पर 90 या 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड सेट कर दी तो उसके बाद आपको लगातार एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती. कार अपने आप उसी स्पीड से चलती रहती है. इससे लंबी दूरी के सफर के दौरान ड्राइवर की थकान कम होती है और ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक बन जाती है.

मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में Cruise Control तभी काम करता है जब कार किसी एक गियर में लगातार चल रही हो. जैसे ही ड्राइवर क्लच दबाता है या गियर बदलता है, Cruise Control अपने आप बंद हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैनुअल कार में गियर बदलने का काम ड्राइवर खुद करता है

अगर उस समय भी Cruise Control ऑन रहे तो कार की स्पीड पर सही कंट्रोल रखना मुश्किल हो सकता है. इसलिए सेफ्टी के लिए सिस्टम तुरंत इनएक्टिव हो जाता है. गियर बदलने के बाद जरूरत पड़ने पर ड्राइवर दोबारा Cruise Control चालू कर सकता है.

ऑटोमैटिक कारों में होता है ऐसा

ऑटोमैटिक कारों में गियर बदलने का काम कार खुद करती है, इसलिए Cruise Control लगातार एक्टिव रह सकता है. कार जरूरत के हिसाब से बिना ड्राइवर की मदद के गियर बदलती रहती है और तय की गई स्पीड बनाए रखने की कोशिश करती है.

Cruise Control का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे लंबी दूरी तय करते समय ड्राइवर को बार-बार एक्सीलेटर दबाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे पैरों पर कम दबाव पड़ता है और थकान भी कम होती है. अगर सड़क खाली हो और ट्रैफिक कम हो, तो यह फीचर तय स्पीड बनाए रखने में मदद करता है. कई मामलों में स्थिर गति पर गाड़ी चलने से ईंधन की बचत भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें:- चलाने में कैसी है Skoda Kodiaq RS? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए गाड़ी की सारी डिटेल्स 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 30 Jun 2026 08:58 AM (IST)
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Auto News Auto Tips Cruise Control Cruise Control Feature Car News
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