हिंदी न्यूज़ऑटोकब लॉन्च होगी Tata Sierra EV? किस कीमत में भारतीय बाजार में कदम रखेगी ये कार?

कब लॉन्च होगी Tata Sierra EV? किस कीमत में भारतीय बाजार में कदम रखेगी ये कार?

Tata Sierra EV Launch Date: टाटा सिएरा का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था. इस गाड़ी के ICE वेरिएंट्स भारतीय बाजार में आ गए हैं, लेकिन अभी भी टाटा ने सिएरा के इलेक्ट्रिक मॉडल को लॉन्च नहीं किया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 05 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Sierra EV Expected Price: टाटा सिएरा पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन के साथ भारतीय बाजार में आ गई है. टाटा की इस एसयूवी का ICE वेरिएंट्स के साथ इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च नहीं किया गया. टाटा मोटर्स ने जब पिछले साल 2024 में कर्व (Tata Curvv) लॉन्च की थी, तब पेट्रोल और डीजल मॉडल से पहले इलेक्ट्रिक कार को मार्केट में उतारा था. लेकिन इस बार टाटा ने ICE वेरिएंट्स पहले लॉन्च किए हैं. वहीं टाटा सिएरा ईवी अगले साल 2026 के पहले महीने जनवरी में ही भारतीय बाजार में लॉन्च की जा सकती है.

कब लॉन्च होगी Sierra EV?

टाटा सिएरा ईवी अगले साल 2026 में 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के मौके पर लॉन्च की जा सकती है. सिएरा करीब तीन दशक पहले साल 1991 में भारत में लॉन्च हुई थी. ये देश में बनकर तैयार हुई पहली SUV थी. अब ये कार रेट्रो इंस्पायर्ड डिजाइन और एडवांस्ड ईवी आर्किटेक्चर के साथ भारतीय बाजार में कदम रखने वाली है. टाटा सिएरा ईवी की लॉन्चिंग के साथ ऑटोमेकर्स अपने ईवी पोर्टफोलियो को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं.

क्या होगी Tata Sierra EV की कीमत?

टाटा सिएरा ईवी 20 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक की रेंज में मार्केट में लॉन्च की जा सकती है. टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार acti.ev प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है, जो कि रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों कॉन्फिगरेशन के साथ लाई जा सकती है. सिएरा ईवी में बैटरी पैक के दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिससे ये कार फुल चार्ज करने पर 450 से 550 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है.

टाटा की इस कार में डुअल डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन और एक 360-डिग्री HD कैमरा लगा मिल सकता है. सिएरा ईवी में सेफ्टी के लिए ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट का फीचर मिल सकता है. इस ईवी में लेवल 2 ADAS का फीचर भी दिया जा सकता है.

Published at : 05 Dec 2025 02:35 PM (IST)
