3 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Sierra EV खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए हिसाब और राइवल्स

अगर आप नई Tata Sierra EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं और एक साथ फुल पेमेंट नहीं करना चाहते तो आपके लिए गाड़ी का फाइनेंस प्लान जानना जरूरी है. टाटा मोटर्स ने Sierra EV को भारतीय बाजार में 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 25.99 लाख रुपये तक जाती है.

शानदार डिजाइन, लंबी ड्राइविंग रेंज और मॉडर्न फीचर्स के चलते यह इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च होते ही चर्चा में आ गई है. कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और इसकी डिलीवरी 15 जुलाई से की जाएगी. इसका मुकाबला Mahindra BE 6, Maruti e Vitara, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV और VinFast VF6 जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होगा.

अगर आप Sierra EV के Pure वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये है तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इस कीमत में RTO, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे चार्ज शामिल नहीं हैं.

हर महीने कितनी बनेगी EMI?

अगर आप करीब 3.79 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 15 लाख रुपये का कार लोन लेते हैं तो आपकी मंथली EMI इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंक कितनी ब्याज दर पर और कितने साल के लिए लोन देता है?

बैंक 8 फीसदी सालाना ब्याज पर लोन देता है तो 3 साल के लिए आपकी EMI लगभग 47 हजार रुपये महीने बनेगी. 4 साल के लिए यह EMI 36 हजार 619 रुपये बनेगी, 5 साल के लिए 30 हजार रुपये और 6 साल के लिए 26 हजार रुपये और 7 साल के लिए ये राशि करीब 23 हजार 379 रुपये बनेगी. अगर लोन की अवधि जितनी लंबी होगी, हर महीने की EMI उतनी कम होगी, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा.

अगर ब्याज दर 10 फीसदी तक रहती है, तो EMI में भी बढ़ोतरी हो जाएगी. उदाहरण के तौर पर 10 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लोन की EMI 31 हजार 871 रुपये और 7 साल के लिए करीब 24 हजार 902 रुपये होगी. इसलिए कार खरीदने से पहले आपको अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर और लोन ऑफर के बारे में जानना जरूरी है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और रेंज

Sierra EV परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी शानदार है. यह दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है. 75kWh बैटरी पैक वाला मॉडल सिंगल चार्ज पर 665 किलोमीटर तक रेंज देता है, जबकि 63kWh बैटरी वाला मॉडल करीब 565 किलोमीटर तक चल सकता है.

इसमें 120kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में लगभग 263 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है. वहीं बैटरी को 20 फीसदी से 80 फीसदी तक चार्ज होने में लगभग 26 मिनट का समय लगता है. कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV के साथ 15 साल की बैटरी वारंटी भी दे रही है.

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