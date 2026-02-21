हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Sierra Automatic खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

1 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Sierra Automatic खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

Tata Sierra Pure DCA: अगर आप टाटा सिएरा के डुअल क्लच ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको कितनी मंथली EMI पर यह गाड़ी मिल जाएगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 01:44 PM (IST)
टाटा सिएरा को नए अवतार में लॉन्च करने के बाद से ही ये चर्चा का विषय बन गई है. यह गाड़ी ऐसे ग्राहकों के लिए पेश की गई है, जो स्टाइल के साथ-साथ पावर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं. वैसे तो इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है, लेकिन RTO, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज जुड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत काफी बढ़ जाती है. अगर आप Tata Sierra का Automatic वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गाड़ी की ऑन-रोड कीमत और फाइनेंस प्लान के बारे में जानते हैं. 

Tata Sierra के Pure DCA वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 14.49 लाख रुपये है. अगर आप इस गाड़ी की कीमत में RTO चार्जस, इंश्योरेंस और अन्य चार्जेस जोड़ते हैं तो कुल ऑन-रोड कीमत 16.72 लाख रुपये के करीब होगी. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका लोन अमाउंट करीब 15.72 लाख रुपये होगा. 

हर महीने कितनी बनेगी EMI?

टाटा सिएरा के इस वेरिएंट को खरीदने के लिए अगर आप 4 साल के लिए 9.8 फीसदी ब्याज दर से लोन लेते हैं तो आपको हर महीने 39,744 रुपये की EMI देनी होगी. इसके अलावा 3 साल के लिए लोन लेने पर आपको हर महीने 50 हजार रुपये की EMI देनी होगी. 

Tata Sierra का पावरट्रेन

टाटा सिएरा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 bhp पावर और 145 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन शहर में भी बहुत स्मूथ चलता है और हाईवे पर भी आरामदायक राइड देता है. गाड़ी का ड्राइविंग पोस्चर ऊंचा है, जिससे असली SUV जैसा फील मिलता है.

Tata Sierra का माइलेज

टाटा सिएरा के माइलेज की बात करें तो यह 18.2 kmpl तक है. इसके अलावा इस SUV में टर्बो-पेट्रोल और टर्बो-डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है. भारतीय बाजार में Tata Sierra कई गाड़ियों को टक्कर देती है. इनमें Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster का नाम शामिल है.

Published at : 21 Feb 2026 01:44 PM (IST)
