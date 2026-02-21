2 लाख डाउन पेमेंट पर Maruti Fronx CNG खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

भारतीय बाजार में लोगों को ऐसी सीएनजी कार की तलाश रहती है, जो न सिर्फ किफायती हो बल्कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो. ऐसे में ऑटो मार्केट में मौजूद Maruti Fronx CNG आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. अगर आप इस गाड़ी को फुल पेमेंट न देकर मंथली EMI पर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये गाड़ी आपको कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? आइए गाड़ी के फाइनेंस प्लान और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं.

कितनी है Maruti Fronx CNG की ऑन-रोड कीमत?

Maruti Fronx के Sigma CNG वेरिएंट की नई दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 8.81 लाख रुपये है. अगर आप इस गाड़ी को 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं तो आपको 9.8 फीसदी ब्याज दर से 4 साल के लिए हर महीने 17,228 रुपये की EMI भरनी होगी. अगर आप यह लोन 3 साल के लिए लेते हैं तो हर महीने EMI की राशि 21,937 रुपये होगी. इसके अलावा अगर यह लोन 2 साल के लिए लिया जाता है तो EMI की राशि 31,400 रुपये होगी.

Maruti Fronx का पावरट्रेन

मारुति फ्रॉन्क्स दो अलग-अलग पेट्रोल इंजन और CNG ऑप्शन में उपलब्ध है. इसमें 1.2L K-Series नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और CNG इंजन के साथ-साथ 1.0L टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है. यह SUV 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों में खरीदी जा सकती है. दोनों इंजन BS6 फेज 2 एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिससे पेट्रोल की बचत होती है और परफॉर्मेंस स्मूद रहती है.

गाड़ी का माइलेज

Maruti Suzuki Fronx अपने सेगमेंट में शानदार माइलेज देने वाली कार है. ARAI के अनुसार इसका 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 21.79 kmpl और 1.2 लीटर पेट्रोल AMT वेरिएंट 22.89 kmpl का माइलेज देता है. वहीं, 1.2 लीटर CNG वेरिएंट का माइलेज 28.51 km/kg है. इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 21.5 kmpl और टर्बो पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट 20.01 kmpl का माइलेज ऑफर करता है. सबसे खास बात यह है कि पेट्रोल + CNG बाय-फ्यूल मॉडल फुल टैंक पर करीब 1200 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है.

