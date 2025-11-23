अगले हफ्ते लॉन्च को तैयार है Tata Sierra और Mahindra XEV 9S, जानें फीचर्स और कीमत

नवंबर का आखिरी हफ्ता भारतीय SUV मार्केट के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि Tata Motors 25 नवंबर को नई Sierra लॉन्च करेगी, जबकि Mahindra & Mahindra 27 नवंबर को अपनी नई XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV पेश करेगी. दोनों मॉडल अपने-अपने सेगमेंट में नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डिजाइन और लग्जरी फीचर्स के साथ एंट्री करने जा रहे हैं. Tata Sierra अपनी आइकॉनिक पहचान के साथ वापसी कर रही है और Mahindra XEV 9S कंपनी की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV बनने की ओर बढ़ रही है. आइए दोनों अपकमिंग SUVs के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

नई Tata Sierra

2025 की Tata Sierra अपनी विरासत को मॉडर्न रूप में पेश कर रही है. ये मिड-साइज SUV सेगमेंट में उतरेगी, जहां पहले से Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder और Honda Elevate जैसे मॉडल मौजूद हैं. अनुमान है कि नई Sierra की कीमत 12 लाख रुपये से शुरू होकर 22 लाख रुपये तक जा सकती है. Tata ने Sierra की पहचान बनी थ्री-क्वार्टर ग्लास डिजाइन को बरकरार रखा है, लेकिन इसे पैनोरमिक रूफ, फ्लश डोर हैंडल, ब्लैक रूफ स्ट्रिप और फुल-LED लाइटिंग के साथ और भी प्रीमियम बनाया है.



इंटीरियर में Theatre Pro मल्टी-स्क्रीन सेटअप, Horizon View डिस्प्ले, JBL 12-speaker ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दिए जाने की उम्मीद है. इंजन ऑप्शन्स में 1.5L पेट्रोल, 1.5L टर्बो-पेट्रोल और 1.5L डीजल शामिल हो सकते हैं, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स मिलेंगे.

Mahindra XEV 9S

Tata Sierra के दो दिन बाद Mahindra अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S को लॉन्च करेगी. ये Mahindra की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV बनने जा रही है. कंपनी पहले ही BE 6 और XEV 9e को लॉन्च कर चुकी है, जिनकी 30,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं. XEV 9S में XEV 9e जैसा ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप होगा, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इंफोटेनमेंट और पैसेंजर स्क्रीन शामिल है.



इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड और मेमोरी-बेस्ड फ्रंट सीटें और बॉस मोड जैसी प्रीमियम फीचर्स भी होंगी. Mahindra XEV 9S में 59kWh और 79kWh बैटरी विकल्प मिलने की उम्मीद है, जिसकी रेंज 600 किमी से भी ज्यादा हो सकती है. कीमत XEV 9e से ज्यादा रहने की संभावना है, जो इसे Mahindra की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक SUV बनाएगी.

ये भी पढ़ें: लॉन्च से पहले Mini Cooper Convertible की बुकिंग शुरू, क्या होगी इस लग्जरी कार की कीमत?