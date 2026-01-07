Tata Safari या Mahindra XUV 7XO: आपके लिए कौन-सी 7 सीटर कार खरीदना बेहतर? जानें डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Safari या Mahindra XUV 7XO: आपके लिए कौन-सी 7 सीटर कार खरीदना बेहतर? जानें डिटेल्स

Tata Safari और Mahindra XUV 7XO दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. दोनों SUV में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं. आइए जानें कौन-सी 7 सीटर SUV बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Jan 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप एक बड़ी, मजबूत और फैमिली के लिए सही 7 सीटर SUV लेने की सोच रहे हैं, तो Tata Safari और Mahindra XUV 7XO दोनों ही आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. महिंद्रा ने हाल ही में XUV 7XO लॉन्च की है, जो पहले XUV700 के नाम से जानी जाती थी. यह कंपनी की नई फ्लैगशिप SUV है. वहीं Tata Safari पहले से ही इस सेगमेंट में काफी पॉपुलर रही है और लोग इसे इसके मजबूत लुक और आरामदायक केबिन के लिए जानते हैं.

  • दरअसल, Mahindra XUV 7XO की कीमत 13.66 लाख से शुरू होकर 24.92 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ये SUV 6 और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में मिलती है और कुल छह ट्रिम लेवल में आती है. Tata Safari भी इसी सेगमेंट में मौजूद है और दोनों गाड़ियों के बीच सीधी टक्कर मानी जाती है.

कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल?

  • इंजन की बात करें तो Tata Safari और Mahindra XUV 7XO दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. दोनों SUV में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं. हालांकि पावर के मामले में Mahindra XUV 7XO थोड़ा आगे निकल जाती है. इसका पेट्रोल इंजन Tata Safari के पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावर देता है. डीजल वर्जन में भी XUV 7XO ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क  जनरेटकरती है.
  • एक और बड़ा फर्क ड्राइव सिस्टम का है. Mahindra XUV 7XO में फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ-साथ ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है, जबकि Tata Safari सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है. अगर आपको खराब रास्तों या पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलानी है, तो यह फर्क आपके लिए अहम हो सकता है.

साइज और रोड प्रेजेंस में कौन है आगे?

  • साइज की बात करें तो Mahindra XUV 7XO, Tata Safari से करीब 27 मिमी ज्यादा लंबी है. वहीं Tata Safari, XUV 7XO से लगभग 32 मिमी ज्यादा चौड़ी है. ऊंचाई में भी Tata Safari आगे है, जो XUV 7XO से करीब 40 मिमी ज्यादा ऊंची है. व्हीलबेस के मामले में Mahindra की SUV थोड़ी बड़ी है, जिससे पीछे बैठने वालों को अच्छा लेगरूम मिलता है.

Published at : 07 Jan 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Auto News Tata Safari 7 Seater SUV INDIA Mahindra XUV 7XO
Sponsored Links by Taboola
History Of Turkman Gate: क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
दिनभर चुनावी जंग, रात को दोस्ती भरा डिनर! छत्रपति संभाजीनगर में विरोधी नेता एक ही टेबल पर आए नजर
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
History Of Turkman Gate: क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
दिनभर चुनावी जंग, रात को दोस्ती भरा डिनर! छत्रपति संभाजीनगर में विरोधी नेता एक ही टेबल पर आए नजर
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Ikkis Box Office Collection Day 6: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
एनआईबीएमजी में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स
क्या है UAPA, जिससे जेल में हैं उमर खालिद और शरजील इमाम? जानें कब बना और सबसे पहले किस पर लगा?
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
