एक्सप्लोरर
वेनेजुएला में खूब बिकती हैं ये इंडियन बाइक, हर साल भेजी जाती हैं हजारों गाड़ियां, जानें डिटेल्स
वेनेजुएला में भारतीय बाइक खासकर Bajaj Pulsar और Boxer काफी पॉपुलर हैं. वहां भारतीय कंपनियों की बाइक सस्ती, मजबूत और कम खर्च में चलने वाली मानी जाती हैं. आइए एक्सपोर्ट की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
वेनेजुएला इन दिनों राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है. अमेरिका के सैन्य दखल के बाद वहां हालात और ज्यादा अस्थिर हो गए हैं. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद देश की कमान अस्थायी नेतृत्व को सौंपी गई है. इन हालातों का असर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है. इसके बावजूद वहां भारतीय उत्पादों की मांग बनी हुई है, खासकर दोपहिया वाहनों की. आइए डिटेल्स जानते हैं.
वेनेजुएला में क्यों पसंद की जाती हैं भारतीय बाइक?
- दरअसल, वेनेजुएला अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें विदेशों से मंगाता है. देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए लोग निजी वाहनों पर ज्यादा भरोसा करते हैं. इसी वजह से वहां बाइक की मांग काफी ज्यादा है. भारतीय कंपनियों की बाइक सस्ती, मजबूत और कम खर्च में चलने वाली मानी जाती हैं. यही कारण है कि Bajaj की Pulsar और Boxer जैसी बाइक वेनेजुएला में काफी पॉपुलर हैं.
Bajaj Auto का एक्सपोर्ट और आंकड़े
- Bajaj Auto ने साफ किया है कि वह वेनेजुएला में Pulsar और Boxer बाइक का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यह कंपनी के कुल एक्सपोर्ट का एक फीसदी से भी कम है. कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा के मुताबिक, वेनेजुएला में चल रहे राजनीतिक संकट का Bajaj के कुल कारोबार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. वित्त वर्ष 2026 में अप्रैल से दिसंबर के बीच Bajaj Auto ने करीब 16.39 लाख यूनिट का निर्यात किया, जो पिछले साल की तुलना में अच्छी बढ़त दिखाता है.
वेनेजुएला की ऑटो इंडस्ट्री की हकीकत
- एक समय था जब वेनेजुएला का ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी मजबूत माना जाता था, लेकिन साल 2000 के बाद आए आर्थिक संकट, भारी महंगाई और पार्ट्स की कमी ने इस इंडस्ट्री को लगभग खत्म कर दिया. GM और Ford जैसी बड़ी कंपनियों को अपने प्लांट बंद करने पड़े. आज हालत यह है कि देश को ज्यादातर वाहन बाहर से मंगाने पड़ते हैं, जिसमें चीन और भारत अहम भूमिका निभाते हैं. बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में अभी भी तनाव बना हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी शर्तों के मुताबिक कदम नहीं उठाए गए, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं. ऐसे में वेनेजुएला का भविष्य और वहां का auto बाजार दोनों अनिश्चित बने हुए हैं.
यह भी पढ़ें:-
वेनेजुएला में पुरानी कार खरीदना किसी लग्जरी से कम नहीं, 1995 की कारों की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL