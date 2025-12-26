मिड-साइज SUV सेगमेंट में Tata Safari और MG Hector Plus दोनों ही मजबूत दावेदार हैं. Tata Safari का पेट्रोल वर्जन 2025 में लॉन्च हुआ है, जबकि MG Hector Plus पहले से बाजार में मौजूद है और समय-समय पर अपडेट होती रही है. अगर आप पेट्रोल इंजन के साथ एक बड़ी और फैमिली SUV खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कौन सी SUV आपके लिए बेहतर है.

डिजाइन में कौन आगे?

Tata Safari Petrol का डिजाइन ज्यादा बोल्ड और दमदार नजर आता है. इसमें बड़ी ग्रिल, Bi-LED हेडलैंप्स, कनेक्टेड टेल लाइट्स और 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसका ऊंचा स्टांस इसे एक असली SUV वाला फील देता है. वहीं MG Hector Plus का लुक ज्यादा स्लीक और मॉडर्न है. इसमें बड़ी डायमंड पैटर्न ग्रिल, LED लाइट्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं. Hector Plus शहर के इस्तेमाल के लिए ज्यादा प्रीमियम दिखती है, जबकि Safari रफ और टफ SUV का फील देती है.

इंटीरियर और कम्फर्ट

Tata Safari Petrol का केबिन प्रीमियम और स्पोर्टी फील देता है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, जेस्चर कंट्रोल्ड टेलगेट और तीसरी रो में भी अच्छा स्पेस मिलता है. 6 और 7-सीटर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं. MG Hector Plus में भी लग्जरी केबिन मिलता है. इसमें सॉफ्ट टच मटीरियल, बड़ी स्क्रीन, रिक्लाइनिंग सेकंड रो सीट्स और आरामदायक थर्ड रो दी गई है. लंबा व्हीलबेस होने की वजह से तीसरी रो में लेग स्पेस थोड़ा बेहतर है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Safari Petrol में 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ADAS और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. Hector Plus में 14-इंच पोर्ट्रेट टचस्क्रीन, i-Smart सिस्टम, 100 से ज्यादा वॉयस कमांड्स, OTA अपडेट्स और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. टेक्नोलॉजी के मामले में Hector Plus काफी मजबूत है.

सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी

Tata Safari Petrol को Global NCAP और Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 7 एयरबैग्स और एडवांस ADAS फीचर्स दिए गए हैं. MG Hector Plus में 6 एयरबैग्स, ESP और ऑल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन सेफ्टी रेटिंग के मामले में Safari आगे निकलती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Tata Safari Petrol में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 170 PS की पावर और 280 Nm टॉर्क देता है. यह हाईवे पर ज्यादा पावरफुल महसूस होती है. MG Hector Plus Petrol में 1.5-लीटर टर्बो इंजन मिलता है, जो 143 PS की पावर देता है और सिटी ड्राइविंग के लिए स्मूद है. अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा पावर, सेफ्टी और SUV जैसा फील है, तो Tata Safari Petrol बेहतर ऑप्शन है. वहीं अगर आप ज्यादा स्पेस, स्मार्ट फीचर्स और आरामदायक सिटी ड्राइव चाहते हैं, तो MG Hector Plus आपके लिए सही रहेगी. फैसला आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है.

ये भी पढ़ें:- Renault Duster की नई जेनरेशन इस दिन होगी लॉन्‍च, टीजर हुआ जारी, जानें कितनी होगी कीमत