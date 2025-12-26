हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Safari Petrol या MG Hector Plus: पेट्रोल इंजन के साथ कौन सी SUV है बेस्ट? खरीदने से पहले जानें डिटेल्स

Tata Safari Petrol या MG Hector Plus: पेट्रोल इंजन के साथ कौन सी SUV है बेस्ट? खरीदने से पहले जानें डिटेल्स

Tata Safari Petrol और MG Hector Plus Petrol मिड-साइज SUV सेगमेंट में दोनों ही कारें पॉपुलर है. आइए जानें डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी, इंजन और परफॉर्मेंस में कौन सी SUV आपके लिए बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

मिड-साइज SUV सेगमेंट में Tata Safari और MG Hector Plus दोनों ही मजबूत दावेदार हैं. Tata Safari का पेट्रोल वर्जन 2025 में लॉन्च हुआ है, जबकि MG Hector Plus पहले से बाजार में मौजूद है और समय-समय पर अपडेट होती रही है. अगर आप पेट्रोल इंजन के साथ एक बड़ी और फैमिली SUV खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कौन सी SUV आपके लिए बेहतर है.

डिजाइन में कौन आगे?

  • Tata Safari Petrol का डिजाइन ज्यादा बोल्ड और दमदार नजर आता है. इसमें बड़ी ग्रिल, Bi-LED हेडलैंप्स, कनेक्टेड टेल लाइट्स और 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसका ऊंचा स्टांस इसे एक असली SUV वाला फील देता है. वहीं MG Hector Plus का लुक ज्यादा स्लीक और मॉडर्न है. इसमें बड़ी डायमंड पैटर्न ग्रिल, LED लाइट्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं. Hector Plus शहर के इस्तेमाल के लिए ज्यादा प्रीमियम दिखती है, जबकि Safari रफ और टफ SUV का फील देती है.

इंटीरियर और कम्फर्ट

  • Tata Safari Petrol का केबिन प्रीमियम और स्पोर्टी फील देता है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, जेस्चर कंट्रोल्ड टेलगेट और तीसरी रो में भी अच्छा स्पेस मिलता है. 6 और 7-सीटर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं. MG Hector Plus में भी लग्जरी केबिन मिलता है. इसमें सॉफ्ट टच मटीरियल, बड़ी स्क्रीन, रिक्लाइनिंग सेकंड रो सीट्स और आरामदायक थर्ड रो दी गई है. लंबा व्हीलबेस होने की वजह से तीसरी रो में लेग स्पेस थोड़ा बेहतर है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Safari Petrol में 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ADAS और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. Hector Plus में 14-इंच पोर्ट्रेट टचस्क्रीन, i-Smart सिस्टम, 100 से ज्यादा वॉयस कमांड्स, OTA अपडेट्स और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. टेक्नोलॉजी के मामले में Hector Plus काफी मजबूत है.

सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी

  • Tata Safari Petrol को Global NCAP और Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 7 एयरबैग्स और एडवांस ADAS फीचर्स दिए गए हैं. MG Hector Plus में 6 एयरबैग्स, ESP और ऑल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन सेफ्टी रेटिंग के मामले में Safari आगे निकलती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Tata Safari Petrol में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 170 PS की पावर और 280 Nm टॉर्क देता है. यह हाईवे पर ज्यादा पावरफुल महसूस होती है. MG Hector Plus Petrol में 1.5-लीटर टर्बो इंजन मिलता है, जो 143 PS की पावर देता है और सिटी ड्राइविंग के लिए स्मूद है. अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा पावर, सेफ्टी और SUV जैसा फील है, तो Tata Safari Petrol बेहतर ऑप्शन है. वहीं अगर आप ज्यादा स्पेस, स्मार्ट फीचर्स और आरामदायक सिटी ड्राइव चाहते हैं, तो MG Hector Plus आपके लिए सही रहेगी. फैसला आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है.

ये भी पढ़ें:- Renault Duster की नई जेनरेशन इस दिन होगी लॉन्‍च, टीजर हुआ जारी, जानें कितनी होगी कीमत

Published at : 26 Dec 2025 12:54 PM (IST)
Tags :
Tata Safari Petrol Features Ata Safari Petrol Vs MG Hector Plus Best Petrol SUV India MG Hector Plus Petrol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

Jaipur में पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव, मस्जिद से पत्थर हटाने पर बढ़ा विवाद । Jaipur News
Tarique Rahman Anti India: बांग्लादेश में BNP चीफ रहमान..मुनीर का 'मेहमान'? | Minorities| Asim Munir
Bangladesh में एक और हिंदू की हत्या पर आया बांग्लादेशी सरकार का जवाब जिसे सुन आप भी हो जाएंगे हैरान
US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
बॉलीवुड
'मैं एक डॉक्टर के पास..'धुंरधर की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब
'धुंरधर' की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब
ट्रेंडिंग
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
लाइफस्टाइल
New Year 2026: नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
यूटिलिटी
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget