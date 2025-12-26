हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोRenault Duster की नई जेनरेशन इस दिन होगी लॉन्‍च, टीजर हुआ जारी, जानें कितनी होगी कीमत

Renault Duster की नई जेनरेशन इस दिन होगी लॉन्‍च, टीजर हुआ जारी, जानें कितनी होगी कीमत

Renault ने नई जनरेशन Duster का टीजर जारी कर दिया है. ये SUV नए साल पर भारत में लॉन्च होगी और दमदार डिजाइन, फीचर्स के साथ Creta और Seltos को टक्कर देगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 10:33 AM (IST)
Renault भारतीय बाजार में एक बार फिर अपनी पॉपुलर SUV Duster की नई जनरेशन लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक नया टीजर जारी किया है, जिसमें इस SUV की झलक दिखाई गई है. साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि नई Renault Duster को 26 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. लंबे समय से इस SUV का इंतजार किया जा रहा था और अब इसकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है.

नए टीजर में क्या दिखा नया?

  • Renault की ओर से जारी किए गए टीजर में SUV का पूरा लुक नहीं दिखाया गया है, लेकिन डिजाइन को लेकर कई संकेत जरूर मिले हैं. टीजर से साफ है कि नई Duster पहले से ज्यादा मजबूत और मॉडर्न होगी. इसका स्टांस ज्यादा चौड़ा होगा और SUV वाला फील पहले से बेहतर नजर आएगा. कंपनी धीरे-धीरे इसके बारे में जानकारी शेयर कर रही है, जिससे लॉन्च से पहले एक्साइटमेंट बना रहे.

डिजाइन और इंटीरियर में होंगे बड़े बदलाव

  • नई जनरेशन Renault Duster में पुराने मॉडल के मुकाबले काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. एक्सटीरियर में नया फ्रंट डिजाइन, LED हेडलाइट्स, नए अलॉय व्हील्स और ज्यादा बोल्ड लुक मिलने की उम्मीद है. वहीं इंटीरियर की बात करें तो इसमें ड्यूल स्क्रीन सेटअप, नया डैशबोर्ड डिजाइन और बेहतर क्वालिटी मटीरियल दिया जा सकता है. इससे यह SUV पहले से ज्यादा प्रीमियम फील होगी.

फीचर्स होंगे ज्यादा एडवांस

  • फीचर्स के मामले में भी नई Duster काफी आगे हो सकती है. इसमें 360 डिग्री कैमरा, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, सनरूफ, एंबिएंट लाइटिंग और Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा नया टचस्क्रीन सिस्टम और मॉडर्न एसी वेंट्स भी दिए जा सकते हैं.

इंजन और मुकाबला

  • नई Renault Duster में 1.2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इसके साथ 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन उपलब्ध हो सकते हैं. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder और Honda Elevate से होगा.

Published at : 26 Dec 2025 10:24 AM (IST)
