2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Safari Petrol खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जान लें हिसाब

Tभारतीय बाजार में टाटा सफारी को खूब पसंद किया जाता है. यह कार 6 और 7-सीटर लेआउट के साथ मार्केट में शामिल है. टाटा की यह कार अब टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपये से शुरू होती है.

कितनी है दिल्ली में ऑन-रोड कीमत?

टाटा सफारी के Smart 1.5 Turbo Hyperion Petrol MT वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 15.50 लाख रुपये है. अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो एक बार पूरा पेमेंट न करके इसे लोन पर भी खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको डाउन पेमेंट और ईएमआई का पूरा हिसाब जानना होगा.

Tata Safari के लिए कितने लाख का लोन मिल जाएगा?

अगर आप टाटा सफारी को करीब 2.21 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं और तो आपको 9 फीसदी की ब्याज दर से चार साल के लिए कार लोन लेना होगा. चार साल के लिए लोन लेने के बाद आपको हर महीने करीब 33,000 रुपये की EMI बैंक में जमा करनी होगी. ऐसे में टाटा सफारी के इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 13.29 लाख रुपये का कार लोन मिल जाएगा. कार खरीदने के लिए लिया गया लोन आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है.

हर महीने देनी होगी कितने रुपये की EMI?

इसके साथ ही अगर कार खरीदने के लिए लोन पांच साल के लिए लिया जाता है तो 9 फीसदी ब्याज दर से हर महीने 27,587 रुपये की किस्त भरनी होगी. टाटा की गाड़ी खरीदने के लिए छह साल के लिए लोन लेने पर 9 फीसदी की ब्याज से 23,955 रुपये की किस्त बैंक में जमा करनी होगी.

इसके अलावा अगर आप टाटा की ये कार खरीदने के लिए सात साल के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो 9 फीसदी की ब्याज से 84 महीनों तक 21,382 हजार रुपये जमा करने होंगे.

