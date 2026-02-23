हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Safari Petrol खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जान लें हिसाब

2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Safari Petrol खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जान लें हिसाब

Tata Safari on EMI: सफारी के इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 13.29 लाख रुपये का कार लोन मिल जाएगा. कार खरीदने के लिए लिया गया लोन आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

Tभारतीय बाजार में टाटा सफारी को खूब पसंद किया जाता है. यह कार 6 और 7-सीटर लेआउट के साथ मार्केट में शामिल है. टाटा की यह कार अब टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपये से शुरू होती है. 

कितनी है दिल्ली में ऑन-रोड कीमत?

टाटा सफारी के Smart 1.5 Turbo Hyperion Petrol MT वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 15.50 लाख रुपये है. अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो एक बार पूरा पेमेंट न करके इसे लोन पर भी खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको डाउन पेमेंट और ईएमआई का पूरा हिसाब जानना होगा. 

Tata Safari के लिए कितने लाख का लोन मिल जाएगा? 

अगर आप टाटा सफारी को करीब 2.21 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं और तो आपको 9 फीसदी की ब्याज दर से चार साल के लिए कार लोन लेना होगा. चार साल के लिए लोन लेने के बाद आपको हर महीने करीब 33,000 रुपये की EMI बैंक में जमा करनी होगी. ऐसे में टाटा सफारी के इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 13.29 लाख रुपये का कार लोन मिल जाएगा. कार खरीदने के लिए लिया गया लोन आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है. 

हर महीने देनी होगी कितने रुपये की EMI?

इसके साथ ही अगर कार खरीदने के लिए लोन पांच साल के लिए लिया जाता है तो 9 फीसदी ब्याज दर से हर महीने 27,587 रुपये की किस्त भरनी होगी. टाटा की गाड़ी खरीदने के लिए छह साल के लिए लोन लेने पर 9 फीसदी की ब्याज से 23,955 रुपये की किस्त बैंक में जमा करनी होगी.

इसके अलावा अगर आप टाटा की ये कार खरीदने के लिए सात साल के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो 9 फीसदी की ब्याज से 84 महीनों तक 21,382 हजार रुपये जमा करने होंगे.

यह भी पढ़ें:-

पेट्रोल की तुलना में क्या नई Punch EV खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए दोनों की डिटेल्स 

 

Published at : 23 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Safari Tata Safari On EMI Tata Safari Finance Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Safari Petrol खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जान लें हिसाब
2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Safari Petrol खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जान लें हिसाब
ऑटो
Maruti Fronx खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? यहां जानें पूरी EMI कैलकुलेशन
Maruti Fronx खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? यहां जानें पूरी EMI कैलकुलेशन
ऑटो
40 हजार की सैलरी होने पर कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? ये रहे 5 बेस्ट ऑप्शन्स, जानें डिटेल्स
40 हजार की सैलरी होने पर कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? ये रहे 5 बेस्ट ऑप्शन्स, जानें डिटेल्स
ऑटो
Maruti Swift vs Tata Tiago: कौन-सी कार खरीदना है ज्यादा किफायती? यहां जान लें डिटेल्स
Maruti Swift या Tata Tiago, कौन-सी कार खरीदना है ज्यादा किफायती? यहां जान लें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Army Operation: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
महाराष्ट्र
'कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा...' अजित पवार को याद कर विधानसभा में भावुक हुए सीएम फणडवीस
'कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा...' अजित पवार को याद कर विधानसभा में भावुक हुए सीएम फणडवीस
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
यूटिलिटी
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
हेल्थ
Working Hours and Heart Disease: लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget