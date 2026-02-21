हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल की तुलना में क्या नई Punch EV खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए दोनों की डिटेल्स

पेट्रोल की तुलना में क्या नई Punch EV खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए दोनों की डिटेल्स

Tata Punch EV Facelift: पंच टर्बो पेट्रोल अब 120bhp पावर देता है, जबकि 40kWh बैटरी पैक वाली पंच EV 129PS पावर देती है. फीचर्स भी लगभग समान हैं, बस इंटीरियर और एक्सटीरियर में थोड़े बदलाव किए गए हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 21 Feb 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

नई Tata Punch EV अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है. ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है कि कौन सा विकल्प खरीदना ज्यादा समझदारी है? पंच ICE की कीमत 5.5 लाख रुपये से 9.7 लाख रुपये के बीच है, जबकि पंच EV फेसलिफ्ट की कीमत 9.6 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये के बीच है और BAAS प्राइसिंग के साथ 6.4 लाख रुपये से शुरू होती है. 

पुरानी पंच ICE और EV के बीच की कीमत में अंतर अब कम हो गया है. पंच टर्बो पेट्रोल अब 120bhp पावर देता है, जबकि 40kWh बैटरी पैक वाली पंच EV 129PS पावर देती है. फीचर्स भी लगभग समान हैं, बस इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन में थोड़े बदलाव किए गए हैं. 

गाड़ी की लागत और बचत

अब बात लागत और बचत की करते हैं. पंच EV लाइफटाइम वारंटी के साथ आती है और अगर आप घर पर चार्ज करते हैं तो बिजली बिल के मुकाबले ईंधन खर्च कम होने से महीने में चलाने की लागत भी कम रहती है. पंच ICE भले ही सस्ती हो, लेकिन सर्विस और खासकर ईंधन पर ज्यादा खर्च आता है, जो EV की तुलना में अधिक पड़ता है. 

किसे खरीदना बेहतर? 

पंच EV उन लोगों के लिए बेहतर है जो शहर में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खर्च बचाना चाहते हैं और एक स्मूद ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं. पंच EV ऑटोमैटिक है, जबकि पंच टर्बो पेट्रोल मैनुअल या AMT में आता है, जिसमें उतनी पावर नहीं मिलती. 

वहीं, पंच ICE उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, जहां चार्जिंग की सुविधा मिलना मुश्किल हो सकता है, या जिनका बजट कम है. हालांकि, यह साफ है कि समय के साथ EV और ICE कारों के बीच का अंतर कम होता जा रहा है, जैसा कि पंच EV और ICE के मामले में देखा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें:-

पहले से कितनी बदल जाएगी Mahindra Scorpio N? कंपनी नए अवतार में करने जा रही पेश 

 

 

 

 

Published at : 21 Feb 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Punch EV Tata Punch EV Facelift Tata Punch ICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
पेट्रोल की तुलना में क्या नई Punch EV खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए दोनों की डिटेल्स
पेट्रोल की तुलना में क्या नई Punch EV खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए दोनों की डिटेल्स
ऑटो
पहले से कितनी बदल जाएगी Mahindra Scorpio N? कंपनी नए अवतार में करने जा रही पेश
पहले से कितनी बदल जाएगी Mahindra Scorpio N? कंपनी नए अवतार में करने जा रही पेश
ऑटो
फुल टैंक में चलती है 1200 KM, बड़ी फैमिली के लिए क्या सही रहेगी Toyota Innova Hycross?
फुल टैंक में चलती है 1200 KM, बड़ी फैमिली के लिए क्या सही रहेगी Toyota Innova Hycross?
ऑटो
6 एयरबैग वाली नई Renault Duster पहुंची शोरूम, जानें कब मिलेगी पहली डिलीवरी
6 एयरबैग वाली नई Renault Duster पहुंची शोरूम, जानें कब मिलेगी पहली डिलीवरी
Advertisement

वीडियोज

India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget