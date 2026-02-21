नई Tata Punch EV अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है. ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है कि कौन सा विकल्प खरीदना ज्यादा समझदारी है? पंच ICE की कीमत 5.5 लाख रुपये से 9.7 लाख रुपये के बीच है, जबकि पंच EV फेसलिफ्ट की कीमत 9.6 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये के बीच है और BAAS प्राइसिंग के साथ 6.4 लाख रुपये से शुरू होती है.

पुरानी पंच ICE और EV के बीच की कीमत में अंतर अब कम हो गया है. पंच टर्बो पेट्रोल अब 120bhp पावर देता है, जबकि 40kWh बैटरी पैक वाली पंच EV 129PS पावर देती है. फीचर्स भी लगभग समान हैं, बस इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन में थोड़े बदलाव किए गए हैं.

गाड़ी की लागत और बचत

अब बात लागत और बचत की करते हैं. पंच EV लाइफटाइम वारंटी के साथ आती है और अगर आप घर पर चार्ज करते हैं तो बिजली बिल के मुकाबले ईंधन खर्च कम होने से महीने में चलाने की लागत भी कम रहती है. पंच ICE भले ही सस्ती हो, लेकिन सर्विस और खासकर ईंधन पर ज्यादा खर्च आता है, जो EV की तुलना में अधिक पड़ता है.

किसे खरीदना बेहतर?

पंच EV उन लोगों के लिए बेहतर है जो शहर में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खर्च बचाना चाहते हैं और एक स्मूद ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं. पंच EV ऑटोमैटिक है, जबकि पंच टर्बो पेट्रोल मैनुअल या AMT में आता है, जिसमें उतनी पावर नहीं मिलती.

वहीं, पंच ICE उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, जहां चार्जिंग की सुविधा मिलना मुश्किल हो सकता है, या जिनका बजट कम है. हालांकि, यह साफ है कि समय के साथ EV और ICE कारों के बीच का अंतर कम होता जा रहा है, जैसा कि पंच EV और ICE के मामले में देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें:-

पहले से कितनी बदल जाएगी Mahindra Scorpio N? कंपनी नए अवतार में करने जा रही पेश