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हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज में 627 KM रेंज, इन खास फीचर्स के साथ लॉन्च होगी Tata Safari EV, जानें डिटेल्स

सिंगल चार्ज में 627 KM रेंज, इन खास फीचर्स के साथ लॉन्च होगी Tata Safari EV, जानें डिटेल्स

Tata Safari EV: टाटा सफारी ईवी एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो मौजूदा Safari के डिजाइन पर आधारित रहेगी, लेकिन इसमें कई नए और फ्यूचरिस्टिक बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 05 Apr 2026 07:00 AM (IST)
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भारतीय ऑटो बाजार में अब इलेक्ट्रिक कारों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है.  लोग अब ऐसी गाड़ियां चाहते हैं जो न सिर्फ पावरफुल और आरामदायक हों, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर हों. इसी कड़ी में Tata Motors अपनी पॉपुलर SUV Safari का इलेक्ट्रिक वर्जन यानी Tata Safari EV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह कार खासतौर पर उन लोगों के लिए होगी जो बड़ी फैमिली के साथ-साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. 

Tata Safari EV एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो मौजूदा Safari के डिजाइन पर आधारित रहेगी, लेकिन इसमें कई नए और फ्यूचरिस्टिक बदलाव देखने को मिलेंगे. इसमें क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, LED लाइट्स और एयरोडायनामिक डिजाइन जैसे EV-स्पेसिफिक फीचर्स मिल सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी मॉडर्न और आकर्षक बनेगा.

सिंगल चार्ज में कितना चलेगी गाड़ी?

इस कार में कंपनी एक बड़ा बैटरी पैक देने की योजना बना रही है, जिससे यह एक बार चार्ज होने पर 627 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. इसके साथ ही गाड़ी में फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलने की उम्मीद है, जिससे लंबी यात्रा के दौरान समय की बचत होगी.

कैसे होंगे Tata Safari EV के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो Tata Safari EV में काफी एडवांस और प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स.  इसके अलावा सेफ्टी के लिए गाड़ी में कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जो ड्राइविंग को और सेफ बनाएंगे.

यह SUV 7-सीटर लेआउट में आ सकती है, जिससे यह बड़ी फैमिली के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनेगी. इसके अलावा इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलने की संभावना है, जो खराब रास्तों या ऑफ-रोडिंग के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देगा.

लॉन्च और कीमत की बात करें तो Tata Safari EV को भारत में इस साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया जा सकता है, इसकी कीमत लगभग 25 लाख से 32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है, जो इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में रखेगी. 

यह भी पढ़ें:- MG Majestor से Skoda Kodiaq तक, भारत में जल्द लॉन्च होंगी ये प्रीमियम 7-सीटर SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 05 Apr 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Safari Features Tata Safari EV  Tata Safari EV Range
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