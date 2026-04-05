50 रुपये से करोड़ों तक, 'अनुपमा' से चमकी रूपाली गांगुली की किस्मत, बनी टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूपाली गांगुली की कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ रुपये है. उन्होंने सालों की मेहनत और काम के जरिए ये मुकाम हासिल किया है. टीवी इंडस्ट्री में वो टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में है.