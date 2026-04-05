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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन50 रुपये से करोड़ों तक, 'अनुपमा' से चमकी रूपाली गांगुली की किस्मत, बनी टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस

50 रुपये से करोड़ों तक, 'अनुपमा' से चमकी रूपाली गांगुली की किस्मत, बनी टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस

Rupali Ganguly Birthday: 'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली आज अपना बर्थडे मना रही है. 50 रूपये से शुरुआत कर रूपाली आज करोड़ों की मालकिन हैं. साथ ही वो टीवी इंडस्ट्री की महंगी एक्ट्रेसेस में से एक है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 06:41 AM (IST)
Rupali Ganguly Birthday: 'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली आज अपना बर्थडे मना रही है. 50 रूपये से शुरुआत कर रूपाली आज करोड़ों की मालकिन हैं. साथ ही वो टीवी इंडस्ट्री की महंगी एक्ट्रेसेस में से एक है.

टीवी की दुनिया में अपनी दमदार पहचान बना चुकीं रूपाली गांगुली आज अपना जन्मदिन मना रही है. स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल 'अनुपमा' ने उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया है. अपनी शानदार एक्टिंग और इमोशनल डायलॉग्स से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया. हालांकि लंबे ब्रेक के बाद जब उन्होंने इस शो से वापसी की, तो उनकी किस्मत ही बदल गई. आज रूपाली सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि करोड़ों की मालकिन भी हैं. तो आइए उनकी कमाई और लाइफस्टाइल के बारे में जानते है.

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इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूपाली गांगुली की कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ रुपये है. उन्होंने सालों की मेहनत और काम के जरिए ये मुकाम हासिल किया है. टीवी इंडस्ट्री में वो टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में है.
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूपाली गांगुली की कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ रुपये है. उन्होंने सालों की मेहनत और काम के जरिए ये मुकाम हासिल किया है. टीवी इंडस्ट्री में वो टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में है.
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सीरियल 'अनुपमा' के लिए रूपाली गांगुली हर एपिसोड का करीब 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं. यह फीस उन्हें टीवी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल करती है.
सीरियल 'अनुपमा' के लिए रूपाली गांगुली हर एपिसोड का करीब 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं. यह फीस उन्हें टीवी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल करती है.
Published at : 05 Apr 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Anupamaa Rupali Ganguly

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