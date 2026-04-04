AWD डुअल मोटर के साथ Tata पेश करने जा रही Sierra और Safari EV, इतने खास होंगे फीचर्स

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते दौर में लोग SUV सेगमेंट में पावर, स्पेस और नई टेक्नोलॉजी तीनों चाहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए Tata Motors अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Sierra EV और Safari EV को और ज्यादा एडवांस बनाने की तैयारी कर रही है. इन दोनों गाड़ियों में कंपनी एक खास फीचर देने जा रही है, जिसे डुअल मोटर सेटअप कहा जाता है और इसी की मदद से इनमें AWD यानी ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा.

डुअल मोटर का मतलब है कि गाड़ी में एक की बजाय दो इलेक्ट्रिक मोटर होंगी. एक फ्रंट व्हील के लिए लिए तो दूसरी रियर व्हील के लिए होगी. इससे गाड़ी के चारों व्हील्स को पावर मिलती है, जिसे AWD कहा जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि गाड़ी का कंट्रोल बेहतर हो जाता है, Harrier EV में यह डुअल मोटर सेटअप पहले से दिया गया है और अब Sierra EV भी इस फीचर के साथ आने वाली सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV बन सकती है.

किन खास फीचर्स से लैस होंगी गाड़ियां?

Tata Sierra EV में डुअल मोटर होगी, लेकिन इसकी पावर Harrier EV से थोड़ी कम हो सकती है. यह अपने पेट्रोल-डीजल (ICE) वर्जन से काफी ज्यादा एडवांस और अलग होगी, क्योंकि उसमें AWD और डुअल मोटर जैसे फीचर्स नहीं मिलते. दूसरी ओर Safari EV की बात करें तो इसमें भी डुअल मोटर सेटअप मिलेगा और इसकी पावर Harrier EV के बराबर हो सकती है, जिससे यह ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम SUV बन जाएगी. Safari EV Tata की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो बड़ी फैमिली और लंबी यात्रा के लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकती है.

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

इन गाड़ियों का मुकाबला बाजार में मौजूद दूसरी इलेक्ट्रिक SUVs जैसे Mahindra XEV 9e से होगा, जो इस समय काफी पॉपुलर है. हालांकि XEV 9e में डुअल मोटर का ऑप्शन नहीं है, इसलिए Tata की ये नई गाड़ियां इस मामले में एक कदम आगे होंगी. डुअल मोटर और AWD की वजह से इनकी ऑफ-रोडिंग क्षमता बेहतर होगी, ड्राइविंग ज्यादा स्मूद और सुरक्षित होगी और गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी ज्यादा प्रीमियम होगा.

लॉन्च की बात करें तो सबसे पहले Sierra EV को मई 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जबकि Safari EV साल के आखिर तक बाजार में आ सकती है. इन दोनों गाड़ियों के आने से Tata Motors की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और EV मार्केट में मुकाबला और भी तेज होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:-

MG Majestor से Skoda Kodiaq तक, भारत में जल्द लॉन्च होंगी ये प्रीमियम 7-सीटर SUVs, देखें लिस्ट