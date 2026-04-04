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हिंदी न्यूज़ऑटोरॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की 2026 Hunter 350, नए फीचर्स और कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की 2026 Hunter 350, नए फीचर्स और कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Royal Enfield Hunter 350 2026: रॉयल एनफील्ड हंटर 350 नए अपडेट के साथ और भी बेहतर बन गई है. अगर आप स्टाइल और परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो यह बाइक आपके लिए सही विकल्प हो सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 04 Apr 2026 05:56 PM (IST)
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रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर और किफायती बाइक हंटर 350 का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी ने इसमें नए वेरिएंट और नए कलर ऑप्शन जोड़कर इसे और अट्रैक्टिव बना दिया है. लॉन्च इवेंट लखनऊ में आयोजित किया गया, जहां इस बाइक को पेश किया गया. नई हंटर 350 की बुकिंग 4 अप्रैल 2026 यानी आज से पूरे भारत में शुरू हो चुकी है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,49,900 रुपये रखी गई है, जो बेस प्रीमियम वेरिएंट के लिए है. वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 1,69,804 रुपये तक जाती है. इस कीमत पर यह बाइक अपने सेगमेंट में मजबूत विकल्प बनती है.

नया बेस प्रीमियम वेरिएंट क्या खास है?

इस बार का सबसे बड़ा बदलाव नया “बेस प्रीमियम” वेरिएंट है, जिसे खास तौर पर ग्राहकों की डिमांड को ध्यान में रखकर लाया गया है. पहले बेस मॉडल में कुछ फीचर्स की कमी थी, लेकिन अब कंपनी ने उसमें जरूरी सुधार किए हैं. इस वेरिएंट में अब स्पोक व्हील्स की जगह अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिससे बाइक का लुक और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो जाते हैं. इसके अलावा इसमें डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया स्विचगियर दिया गया है, जो इसे मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है. यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कम कीमत में बेहतर फीचर्स चाहते हैं.

फीचर्स और सेफ्टी में हुआ सुधार

नई हंटर 350 में फीचर्स और सेफ्टी पर भी ध्यान दिया गया है. इसमें नई स्टिच्ड सीट दी गई है, जिससे बैठने में ज्यादा आराम मिलता है. साथ ही स्पोर्टी ग्रैब रेल और स्लिप एंड असिस्ट क्लच जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं. सेफ्टी के लिए इसमें सिंगल-चैनल ABS दिया गया है, जो ब्रेकिंग के समय बेहतर कंट्रोल देता है. इन सभी फीचर्स की वजह से यह बाइक रोजाना इस्तेमाल के लिए ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित बन जाती है.

नए कलर्स से बढ़ेगी युवाओं में पॉपुलेरिटी

रॉयल एनफील्ड हमेशा अपने शानदार कलर ऑप्शन के लिए जानी जाती है और इस बार भी कंपनी ने निराश नहीं किया है. हंटर 350 के टॉप वेरिएंट में मुंबई येलो और मूनशॉट वाइट जैसे नए और अट्रैक्टिव कलर जोड़े गए हैं. ये कलर खासकर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे बाइक और ज्यादा स्टाइलिश दिखती है. कंपनी का मानना है कि नए कलर्स और फीचर्स के साथ हंटर 350 शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी तेजी से पॉपुलेर होगी.

ये भी पढ़ें: EV यूजर्स के लिए बड़ी राहत: दिल्ली में यहां शुरू हुआ सबसे बड़ा फास्ट चार्जिंग स्टेशन, 30 मिनट में चार्ज होगी कार

Published at : 04 Apr 2026 05:56 PM (IST)
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Royal Enfield Bikes Royal Enfield Hunter 350 Hunter 350 Price Hunter 350 Features
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