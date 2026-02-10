Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल, यहां जानें फर्क

अगर कीमत की बात करें तो Tata Punch Turbo और Maruti Suzuki Fronx Turbo दोनों ही अलग-अलग बजट को ध्यान में रखकर लाई गई हैं. Tata Punch की एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टर्बो वेरिएंट्स करीब 8.29 लाख रुपये से शुरू होकर 9.79 लाख रुपये तक जाते हैं. वहीं Maruti Suzuki Fronx की शुरुआती कीमत 6.85 लाख रुपये है और इसके टर्बो टॉप वेरिएंट्स करीब 8.91 लाख रुपये में आते हैं. इस तरह Punch Turbo, Fronx Turbo के मुकाबले करीब 1 से 1.30 लाख रुपये तक सस्ती पड़ती है. आइए जानते हैं कि इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे है?

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

परफॉर्मेंस की बात करें तो Tata Punch Turbo ज्यादा दमदार नजर आती है. इसमें 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन लो RPM पर भी शानदार पिकअप देता है और ड्राइविंग को मजेदार बनाता है. दूसरी ओर Maruti Suzuki Fronx Turbo में 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 99 से 100 PS की पावर और 148 Nm टॉर्क देता है. हालांकि इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन पावर के मामले में Punch Turbo साफ तौर पर आगे है.

माइलेज में किस SUV का पलड़ा भारी

माइलेज के मामले में Maruti Suzuki Fronx Turbo बढ़त बनाती है. इसका ARAI क्लेम माइलेज मैनुअल वेरिएंट में करीब 21.5 kmpl और ऑटोमैटिक में लगभग 20 kmpl है. वहीं Tata Punch Turbo का माइलेज रियल वर्ल्ड में करीब 15 से 18 kmpl के आसपास रहने की उम्मीद है. अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर में होती है और माइलेज आपकी प्राथमिकता है, तो Fronx Turbo बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है.

फीचर्स और सेफ्टी में कौन ज्यादा मजबूत?

फीचर्स की बात करें तो नई Tata Punch में बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. वहीं Fronx Turbo में हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी के मामले में Tata Punch को 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिली है, जिससे यह ज्यादा सुरक्षित विकल्प बन जाती है. अगर आपको ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और कम कीमत चाहिए, तो Tata Punch Turbo बेहतर रहेगी. वहीं माइलेज और स्मूद ड्राइविंग पसंद करने वालों के लिए Maruti Suzuki Fronx Turbo सही SUV है.

