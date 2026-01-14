Tata Punch Facelift Vs Hyundai Exter: इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर?

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. बेहतर रोड प्रेजेंस, ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस और एडवांस फीचर्स के कारण ग्राहक इस सेगमेंट की गाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. हाल ही में Tata Motors ने Tata Punch Facelift को लॉन्च किया है, जिसमें पहले के मुकाबले कई बड़े बदलाव किए गए हैं. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Exter से होता है. ऐसे में अगर आप नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं आपके लिए कौन-सी SUV बेहतर रहेगी.

किसका इंजन है पावरफुल?

Tata Punch Facelift में कंपनी ने कई इंजन विकल्प दिए हैं. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 87.8 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है, जो ज्यादा पावर और बेहतर परफॉर्मेंस देता है. CNG पसंद करने वालों के लिए इसमें 1.2 लीटर CNG इंजन भी मौजूद है. वहीं Hyundai Exter में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 83 पीएस की पावर और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है. इसमें पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प मिलते हैं, साथ ही मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया गया है.

फीचर्स के मामले में कौन आगे?

Tata Punch Facelift फीचर्स के मामले में काफी मजबूत नजर आती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, छह एयरबैग, ESP, ऑटो हेडलाइट्स और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स मिलते हैं. Hyundai Exter भी फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है. इसमें सनरूफ, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, डिजिटल क्लस्टर, 8-इंच टचस्क्रीन, छह एयरबैग और ड्यूल कैमरा डैशकैम जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे टेक-लवर्स के लिए खास बनाते हैं.

कीमत में कितना फर्क?

Tata Punch Facelift की एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होकर 9.69 लाख रुपये तक जाती है. वहीं Hyundai Exter की कीमत 5.64 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट में 9.61 लाख रुपये तक पहुंचती है. अगर आप ज्यादा सेफ्टी और दमदार फीचर्स चाहते हैं तो Tata Punch Facelift बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं स्टाइल, सनरूफ और स्मूद ड्राइव के लिए Hyundai Exter एक अच्छी ऑप्शन है. यह भी पढ़ें:- आम आदमी के लिए ये है सबसे सस्ती ऑटोमैटिक 7-सीटर कार, जानें माइलेज और कीमत

