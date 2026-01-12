टाटा मोटर्स भारत में 13 जनवरी 2026 को अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर SUV Tata Punch Facelift लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले ही इस कार को लेकर काफी जानकारी सामने आ चुकी है. कंपनी ने इसके डिजाइन, वेरिएंट और कलर ऑप्शन की झलक दिखा दी है. भारतीय बाजार में इस फेसलिफ्ट पंच का सीधा मुकाबला Hyundai Exter से होगा. नए अपडेट के साथ टाटा पंच पहले से ज्यादा स्टाइलिश और फीचर-लोडेड नजर आएगी.

Tata Punch Facelift का नया लुक

नई पंच फेसलिफ्ट का ओवरऑल शेप पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसके फ्रंट लुक में साफ बदलाव देखने को मिलते हैं. इसमें नए डिजाइन की हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनमें नए लाइटिंग एलिमेंट्स शामिल हैं. डे-टाइम रनिंग लाइट्स का डिजाइन अब Nexon, Harrier और Safari जैसा हो गया है. फ्रंट में पियानो ब्लैक फिनिश, नया लोअर ग्रिल और नए स्किड प्लेट्स दिए गए हैं, जो SUV को ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम बनाते हैं.

रियर और केबिन में क्या बदला?

कार के पीछे की तरफ नए डिजाइन के टेललैंप्स दिए गए हैं. हालांकि, इसका बेसिक डिजाइन पुराने मॉडल जैसा ही है. रियर बंपर को नया लुक दिया गया है, जिससे कार ज्यादा मजबूत और दमदार दिखती है. केबिन की बात करें तो इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं. नया ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर रोशनी वाला टाटा लोगो मिलता है. इसके अलावा अब बटन की जगह टॉगल टाइप स्विच दिए गए हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 7-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कार को ज्यादा मॉडर्न बनाता है.

Punch Facelift के फीचर्स

फीचर्स के मामले में Tata Punch Facelift काफी आगे नजर आती है. इसमें 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा. ये फीचर्स इसे सेफ्टी और आराम दोनों के मामले में बेहतर बनाते हैं. टाटा ने इस SUV में नए कलर ऑप्शन भी जोड़े हैं, जिनमें सियानटाफिक ब्लू, कैरेमल येलो, बंगाल रूज रेड, डेटोना ग्रे, कूर्ग क्लाउड्स सिल्वर और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई पंच फेसलिफ्ट में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा. इसके साथ मौजूदा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलेगा. टर्बो इंजन आने से कार की पावर और ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर होने की उम्मीद है.

