पहले से कितनी बदल जाएगी Mahindra Scorpio N? कंपनी नए अवतार में करने जा रही पेश

पहले से कितनी बदल जाएगी Mahindra Scorpio N? कंपनी नए अवतार में करने जा रही पेश

Mahindra Scorpio N Pickup में केवल डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. महिंद्रा इसे कमर्शियल वाहन की बजाय प्रीमियम लाइफस्टाइल पिकअप के रूप में पेश कर सकती है. आइए डिटेल जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

Mahindra भारत में अपनी नई Scorpio N Pickup लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. Scorpio N Pickup को पहले साउथ अफ्रीका में एक इवेंट के दौरान दिखाया गया था. हालांकि, भारत में इसका थोड़ा साधारण यानी टोन्ड-डाउन वर्जन पेश किया जा सकता है. यह मॉडल खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए होगा जो मजबूत और अलग पहचान वाली गाड़ी चाहते हैं.

कैसा होगा डिजाइन और लुक? 

Scorpio N Pickup का डिजाइन SUV जैसा होगा, लेकिन इसे और ज्यादा टफ और रग्ड दिखाने के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे. इसमें बड़े पहिए, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है. उम्मीद है कि इसमें 4x4 सिस्टम स्टैंडर्ड रूप में दिया जाएगा, जिससे यह ऑफ-रोडिंग के लिए भी बेहतर साबित हो सके.

इसे पहले “ग्लोबल पिकअप कॉन्सेप्ट” के नाम से दिखाया गया था. हालांकि भारत में लॉन्च के समय इसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन Scorpio ब्रांड इससे जुड़ा रहेगा. Scorpio N पहले से ही एक मजबूत और पॉपुलर ब्रांड है, जिससे इस पिकअप को बाजार में अच्छी पहचान मिल सकती है. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पिकअप ट्रक काफी पॉपुलर हैं, लेकिन भारत में यह सेगमेंट अभी छोटा है. 

गाड़ी का इंजन और कीमत 

Scorpio N Pickup में केवल डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. महिंद्रा इसे कमर्शियल वाहन की बजाय प्रीमियम लाइफस्टाइल पिकअप के रूप में पेश कर सकती है. हालांकि, कमर्शियल जरूरतों के लिए इसका बेस और नो-फ्रिल्स वर्जन भी लाया जा सकता है.

Mahindra की यह पिकअप SUV की तरह ज्यादा वॉल्यूम-आधारित मॉडल नहीं होगी, बल्कि एक खास और यूनिक विकल्प के रूप में बाजार में आएगी. अगर महिंद्रा सही कीमत और फीचर्स के साथ इसे लॉन्च करती है, तो यह भारत के छोटे लेकिन बढ़ते लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में एक दिलचस्प और मजबूत चॉइस बन सकती है.

Published at : 21 Feb 2026 10:21 AM (IST)
