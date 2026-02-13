हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोलॉन्च से पहले फिर नजर आई Tata Punch EV Facelift, इन बेहतरीन फीचर्स से होगी लैस, जानें रेंज और कीमत

लॉन्च से पहले फिर नजर आई Tata Punch EV Facelift, इन बेहतरीन फीचर्स से होगी लैस, जानें रेंज और कीमत

टाटा मोटर्स जल्द ही Tata Punch EV Facelift को लॉन्च कर सकती है. हाल ही में इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया है. स्पॉटिंग के दौरान इसके डिजाइन में कुछ बदलाव नजर आए हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Feb 2026 02:27 PM (IST)
भारत की प्रमुख वाहन निर्माता टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक SUV Tata Punch EV के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है. आधिकारिक लॉन्च से पहले इस SUV को एक बार फिर सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. सामने आई जानकारी से साफ है कि कंपनी इस बार Punch EV को और ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ पेश कर सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

कैसे है डिजाइन?

स्पॉट हुई यूनिट से पता चलता है कि Tata Punch EV Facelift को लाल रंग के नए विकल्प के साथ पेश किया जा सकता है. इसका लुक काफी हद तक ICE वर्जन जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे. SUV में पतली LED DRLs, रियर में कनेक्टेड टेललाइट, शार्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन पेंट स्कीम, रियर पार्किंग सेंसर, रियर वाइपर और वॉशर, रियर स्पॉइलर और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स होंगे और प्रीमियम

Punch EV Facelift के केबिन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM और एंबिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी मिलने की संभावना है. सबसे खास बात यह है कि इसमें Level-2 ADAS फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जिससे सुरक्षा का स्तर और बेहतर होगा.

बैटरी और रेंज में क्या मिलेगा?

कंपनी फेसलिफ्ट मॉडल में 25 kWh और 35 kWh बैटरी पैक के विकल्प जारी रख सकती है. बड़ी बैटरी के साथ SUV को अधिकतम 365 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है. मोटर में बदलाव की संभावना कम है, यानी मौजूदा 82 हॉर्सपावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क देने वाली मोटर ही इसमें जारी रह सकती है.

कब होगी लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

टाटा मोटर्स ने अभी आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 20 फरवरी को पेश किया जा सकता है. मौजूदा Punch EV की कीमत 9.99 लाख रुपये से 14.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. फेसलिफ्ट मॉडल की शुरुआती कीमत इसी रेंज में रहने की संभावना है, जबकि ऊपरी वेरिएंट की कीमत में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

Tata Punch EV Facelift अपने नए फीचर्स, अपडेटेड डिजाइन और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है. अगर आप एक किफायती, फीचर-लोडेड और अच्छी रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं, तो यह मॉडल आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.

Published at : 13 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Tata Punch EV Facelift Punch EV ADAS Punch EV Launch Date Tata Electric SUV 2026 Punch EV Range 365 Km
