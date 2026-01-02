हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डीजल SUV चाहिए? Nexon से Syros तक ये देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, देखें लिस्ट

अगर आप डीजल SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Tata Nexon से लेकर Kia Syros तक कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जो शानदार माइलेज देती हैं.आइए इन डीजल SUVs की कीमत और माइलेज से जुड़ी पूरी डिटेल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Jan 2026 02:36 PM (IST)
भारत में भले ही पिछले कुछ सालों में डीजल कारों की बिक्री में थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन डीजल इंजन वाली SUVs की मांग आज भी बनी हुई है. इसकी सबसे बड़ी वजह है बेहतर माइलेज, मजबूत परफॉर्मेंस और लंबी दूरी की ड्राइव में कम खर्च. जो लोग रोजाना ज्यादा सफर करते हैं या हाईवे ड्राइव पसंद करते हैं, उनके लिए डीजल SUV अब भी एक समझदारी भरा विकल्प है. अगर आप भी ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल SUV की तलाश में हैं, तो यहां हम आपको भारत की टॉप माइलेज वाली डीजल SUVs के बारे में बता रहे हैं.

Tata Nexon Diesel

  • Tata Nexon भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है. इसका डीजल मॉडल 1.5 लीटर इंजन के साथ आता है और मैनुअल के साथ AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है. माइलेज के मामले में Nexon डीजल इस सेगमेंट में सबसे आगे है. इसका AMT वेरिएंट 24.08 किमी प्रति लीटर तक की ARAI माइलेज देता है, जबकि मैनुअल वेरिएंट करीब 23.23 किमी प्रति लीटर तक चलता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.01 लाख रुपये से शुरू होकर 14.05 लाख रुपये तक जाती है.

Kia Sonet Diesel

  • Kia Sonet डीजल SUV भी खरीदारों के बीच काफी पॉपुलर है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. माइलेज की बात करें तो Sonet डीजल 18.6 किमी प्रति लीटर से लेकर 22.3 किमी प्रति लीटर तक चलती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 8.98 लाख रुपये है और टॉप वेरिएंट 14.09 लाख रुपये तक जाता है.

Mahindra XUV 3XO

  • Mahindra XUV 3XO कंपनी की सबसे सस्ती डीजल SUVs में से एक है. इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल और AMT दोनों विकल्पों में आता है. माइलेज के मामले में यह SUV 20.6 से 21.2 किमी प्रति लीटर तक का दावा करती है. इसकी कीमत लगभग 8.95 लाख रुपये से शुरू होकर 13.43 लाख रुपये तक जाती है.

Hyundai Venue Diesel और Kia Syros Diesel

  • Hyundai Venue डीजल 17.9 से 20.99 किमी प्रति लीटर तक की माइलेज देती है और इसकी कीमत 9.70 लाख से 15.69 लाख रुपये तक है. वहीं Kia Syros डीजल का मैनुअल वेरिएंट 20.75 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक वेरिएंट 17.65 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. इसकी कीमत 10.14 लाख से 15.94 लाख रुपये के बीच है.
  •  
  • अगर आप ज्यादा माइलेज और मजबूत इंजन वाली डीजल SUV चाहते हैं, तो Tata Nexon, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, Hyundai Venue और Kia Syros आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. सही SUV चुनते समय माइलेज के साथ-साथ बजट और जरूरतों को ध्यान में रखना सबसे जरूरी है.

Published at : 02 Jan 2026 02:36 PM (IST)
