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हिंदी न्यूज़ऑटोNexon, Dzire या Punch EV, 10 लाख से कम कीमत में कौन-सी कार है सबसे ज्यादा सेफ?

Nexon, Dzire या Punch EV, 10 लाख से कम कीमत में कौन-सी कार है सबसे ज्यादा सेफ?

Most Safest Cars: अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है और आप अपनी फैमिली के लिए सबसे सेफ कार खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 27 Jun 2026 12:13 PM (IST)
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अब लोग कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज और फीचर्स ही नहीं, बल्कि सेफ्टी पर भी ज्यादा जोर देने लगे हैं. पिछले कुछ सालों में सेफ कारों की मांग तेजी से बढ़ी है. इसी वजह से कार कंपनियां भी अब अपनी गाड़ियों में बेहतर सेफ्टी फीचर्स देने पर खास जोर दे रही हैं. भारत में बिकने वाली कारों की सेफ्टी जांचने के लिए BNCAP के तहत क्रैश टेस्ट किए जाते हैं.

इस टेस्ट में कारों को एडल्ट और बच्चों की सेफ्टी के आधार पर रेटिंग दी जाती है. अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है और आप अपनी फैमिली के लिए सबसे सेफ कार खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको ऐसी कारों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. 

Tata Nexon

Tata Nexon लंबे समय से देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में शामिल है. इसकी पॉपुलेरिटी का एक बड़ा कारण इसकी शानदार सेफ्टी भी है.नेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.36 लाख रुपये है और इसे भी भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है.इस SUV ने एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 29.41 अंक और बच्चों की सुरक्षा में 49 में से 43.83 अंक हासिल किए हैं.

Maruti Suzuki Dzire

मारुति सुजुकी डिजायर को BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.18 लाख रुपये है. क्रैश टेस्ट में इस कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 29.46 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 41.57 अंक मिले. बेहतर माइलेज, आरामदायक केबिन और शानदार सेफ्टी के चलते यह फैमिली सेडान के तौर पर काफी अच्छा ऑप्शन मानी जा रही है. 

Tata Altroz

टाटा अल्ट्रोज इस समय भारत की सबसे किफायती 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कारों में शामिल है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपये है. क्रैश टेस्ट में इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 29.65 अंक मिले, जबकि बच्चों की सेफ्टी के मामले में इसे 49 में से 44.90 अंक प्राप्त हुए. अगर कम बजट में मजबूत और सेफ हैचबैक की तलाश है तो यह एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. 

Tata Punch EV

टाटा पंच EV भी 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग हासिल करने वाली सबसे सेफ कारों में शामिल हो गई है. इसका BaaS वर्जन 6.49 लाख रुपये से शुरू होता है, जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये है. सेफ्टी टेस्ट में इस इलेक्ट्रिक SUV ने शानदार प्रदर्शन किया. इसे एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 31.46 अंक और बच्चों की सेफ्टी में 49 में से 45 अंक मिले. अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और सेफ्टी आपकी पहली प्रायोरिटी है तो यह एक मजबूत ऑप्शन है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 27 Jun 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon Auto News Tata Altroz Maruti Dzire Most Safest Cars
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