हिंदी न्यूज़ऑटोअब इन 2 नए कलर के साथ आई Tata Nexon EV, रेंज से फीचर्स तक जानिए सब

अब इन 2 नए कलर के साथ आई Tata Nexon EV, रेंज से फीचर्स तक जानिए सब

Tata Nexon.ev में दो नए डुअल-टोन कलर जोड़े गए हैं. नए कलर ऑप्शन और दमदार फीचर्स के साथ Nexon EV भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Jan 2026 09:36 AM (IST)
टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV Tata Nexon.ev को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसमें दो नए डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर जोड़ दिए हैं. अब Nexon ev 45 वेरिएंट Pure Grey और Ocean Blue जैसे नए रंगों में उपलब्ध है. इस अपडेट के बाद इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं. Tata Nexon.ev की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये है और यह सीधे तौर पर महिंद्रा XUV400 को टक्कर देती है.

किन वेरिएंट्स में मिलेंगे नए कलर?

  • नए Pure Grey और Ocean Blue कलर Nexon ev45 के Creative, Fearless और Empowered वेरिएंट्स में दिए गए हैं. Fearless और Empowered वेरिएंट्स में ब्लैक रूफ मिलती है, जबकि Creative वेरिएंट में व्हाइट रूफ दी गई है. पहले से मौजूद कलर ऑप्शन में Pristine White, Daytona Grey और Empowered Oxide शामिल हैं. बता दें कि ये नए कलर सिर्फ 45 kWh बैटरी वाले मॉडल में मिलेंगे, 30 kWh वेरिएंट में नहीं.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

  • Tata Nexon.ev 45 में 46.08 kWh की बैटरी दी गई है, जो MIDC के अनुसार करीब 489 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है. यह इलेक्ट्रिक SUV 144 bhp की पावर और 215 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. परफॉर्मेंस की बात करें तो यह सिर्फ 8.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. 7.2 kW AC होम चार्जर से इसे 10 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में करीब 6 घंटे 36 मिनट लगते हैं, जबकि 60 kW DC फास्ट चार्जर से यह 40 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. इसमें V2V और V2L जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

  • Nexon.ev का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम है. इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीटें, सनरूफ और JBL साउंड सिस्टम मिलता है. टाटा हाई-वोल्टेज बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी भी देता है.

Published at : 24 Jan 2026 09:36 AM (IST)
