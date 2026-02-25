क्या 1 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tata Nexon CNG? जानिए EMI का पूरा हिसाब

अगर आप एक बजट में आने वाली स्टाइलिश और किफायती SUV की तलाश कर रहे हैं, जो डेली रनिंग में माइलेज भी दे और EMI में भी भारी न पड़े, तो Tata Nexon CNG आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है. इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 8.23 लाख रुपये हैं. यह गाड़ी दमदार परफॉर्मेंस और शानदार डिजाइन के साथ आती है.

दिल्ली में Nexon CNG Smart वैरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 9.31 लाख रुपये तक जाती है, जिसमें आरटीओ और इंश्योरेंस भी शामिल हैं. अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको 8.31 लाख रुपये का लोन लेना होगा.

हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

अगर आपका बैंक आपको यह लोन 9 फीसदी की ब्याज दर पर 5 साल के लिए देता है, तो आपकी मंथली EMI 17,585 के आसपास होगी. यह अनुमान दिल्ली-NCR क्षेत्र के आधार पर तैयार किया गया है और Exact calculation के लिए नजदीकी टाटा डीलरशिप या बैंक से संपर्क करना बेहतर होगा.

इंजन और पावर

Tata Nexon CNG में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG मोड में 100 बीएचपी की पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. यह भारत की पहली ऐसी SUV है जिसमें ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो CNG टैंक को बूट स्पेस में बिना प्रभाव डाले फिट करती है. यह कार 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरिएंस स्मूद और कंफर्टेबल हो जाता है.

माइलेज और रेंज

माइलेज की बात करें तो, Tata Nexon CNG पेट्रोल मोड में लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. वहीं, CNG मोड में भी इसका माइलेज लगभग 17 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक रहता है, जो इसे डेली कम्यूट के लिए बेहद किफायती विकल्प बनाता है.

इस SUV में 44 लीटर का पेट्रोल टैंक और 9 किलोग्राम की क्षमता वाला CNG सिलेंडर दिया गया है. जब दोनों टैंक को फुल कराया जाता है, तो Tata Nexon CNG एक बार में आराम से 800 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर सकती है, जो लॉन्ग ड्राइव और हाईवे ट्रैवल के लिए इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाता है.

