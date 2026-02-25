5.76 लाख वाली इस 7-सीटर की खूब हो रही बिक्री, 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जानें फीचर्स

भारतीय बाजार में जब भी सस्ती 7-सीटर कार की बात होती है, तो ग्राहकों की पहली पसंद ऐसी गाड़ी होती है जिसमें कम कीमत में ज्यादा सीटें और अच्छे फीचर्स मिलें. इसी वजह से जैसे ही इस मशहूर एमपीवी की कीमत में कटौती हुई, शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई. बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि इस कार ने 2 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है और कई शहरों में इसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है.

Renault Triber ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

रेनो की 7-सीटर एमपीवी Renault Triber ने भारतीय बाजार में खास पहचान बना ली है. जनवरी 2026 के अंत तक इसकी कुल 2,00,253 यूनिट्स बिक चुकी हैं. वहीं दिसंबर 2025 तक 34,238 गाड़ियां विदेशों में भी भेजी गई हैं. अगस्त 2019 में लॉन्च हुई यह कार पिछले साढ़े छह साल से कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल है. कम बजट में बड़ी फैमिली के लिए यह एक भरोसेमंद विकल्प बन चुकी है.

कीमत में कटौती से बढ़ी मांग

पिछले साल जुलाई में इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ था, जिसकी शुरुआती कीमत 6.30 लाख रुपये रखी गई थी. लेकिन जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद कीमत घटाकर 5.76 लाख रुपये कर दी गई. कीमत में इस कमी का सीधा असर बिक्री पर पड़ा. अब हैचबैक जैसी कीमत में 7-सीटर कार मिलने लगी, जिससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह सौदा और भी फायदेमंद हो गया.

नया डिजाइन और बेहतर फीचर्स

23 जुलाई 2025 को लॉन्च हुए नए मॉडल में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें नया फ्रंट डिजाइन, नए हेडलैंप, एलईडी डीआरएल, स्लिम ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और नया डायमंड लोगो दिया गया है. अंदर की बात करें तो 8 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऐप्पल कारप्ले, एंड्रॉएड ऑटो, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप और ऑटो फोल्ड मिरर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इन फीचर्स की वजह से यह कार पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होती है.

इंजन और माइलेज

नई Triber में 1.0 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72 बीएचपी पावर और 96 एनएम टॉर्क देता है. इसमें मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स का विकल्प है. माइलेज 19.59 से 19.76 किमी प्रति लीटर तक है. साथ ही डीलर लेवल पर सीएनजी किट भी लगवाई जा सकती है, जिस पर कंपनी की वारंटी मिलती है.

सेफ्टी में भी मजबूत

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. कम कीमत, ज्यादा स्पेस और बेहतर सेफ्टी के कारण Renault Triber आज मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद बन चुकी है.

