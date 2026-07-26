टाटा का बड़ा दांव, 6 नई कारें होंगी लॉन्च
Tata Motors Upcoming 6 New Cars: टाटा मोटर्स ने साल 2031 तक 6 नई गाड़ियां लॉन्च करने का बड़ा प्लान बनाया है. जानिए टाटा के इस मास्टरप्लान की पूरी डिटेल.
Tata Motors Upcoming 6 New Cars: भारत में अब केवल मारुती सुजुकी और महिंद्रा का ही ऑटोमोबाइल बाजार में बोलबाला नहीं रह गया है. टाटा मोटर्स भी अब भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. जबकि अब कंपनी आने वाले सालों में 6 बिल्कुल नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है.
इसके अलावा अपनी पुरानी 20 से ज्यादा पॉपुलर कारों को नए अवतार और मॉडर्न फीचर्स के साथ अपडेट करेगी. टाटा का मकसद पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक हर सेगमेंट में ग्राहकों को बेहतरीन विकल्प देना है. चलिए जानतें हैं टाटा का फ्यूचर प्लानिंग क्या है.
अविन्या सीरीज से लग्जरी सेगमेंट में होगी एंट्री
बता दें कि, टाटा के इस नए रोडमैप में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली कार अविन्या सीरीज है. यह टाटा की अब तक की सबसे प्रीमियम और महंगी इलेक्ट्रिक कार होगी. जिसे नए जमाने के फ्रीलैंडर ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है.
कंपनी इस लग्जरी सीरीज की बिक्री के लिए अलग से प्रीमियम शोरूम भी खोलेगी. स्पोर्टी लुक वाली इस कार का प्रोडक्शन 2027 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है. जबकि अविन्या के जरिए टाटा सीधे इंटरनेशनल और लग्जरी ईवी ब्रांड्स को भारतीय बाजार में कड़ी टक्कर देने का मन बना चुकी है.
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7-सीटर एसयूवी और एमपीवी का भी है प्लान
जानकारी दें दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए टाटा अब बड़ी फैमिली कारों पर दांव लगा रही है. कंपनी अगले कुछ महीनों में अपनी मशहूर 3-रो एसयूवी सफारी ईवी को लॉन्च करने की तैयारी में है. जो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों को चुनौती देगी.
इसके साथ ही टाटा एक नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी भी लाने वाली है. जिसका सीधा मुकाबला मारुति और किआ की आने वाली फैमिली कारों से होगा. टाटा की यह नई चाल उन लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगी जो बड़े परिवार के लिए एक स्पेसियस और किफायती ईवी ढूंढ रहे हैं.
स्कार्लेट और ब्लैकबर्ड जैसे नए नामों की बाजार में चर्चा
बता दें कि, मार्केट में टाटा की दो नई गाड़ियों ब्लैकबर्ड और स्कार्लेट के नाम को लेकर भी काफी शोर मचा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कार्लेट एक नई सब-4 मीटर बॉक्सी एसयूवी हो सकती है. जो रेनो और महिंद्रा के मॉडल्स को टक्कर देगी.
वहीं ब्लैकबर्ड एक ऐसी मिड-साइज एसयूवी हो सकती है जो नेक्सन और हैरियर के बीच के खाली स्पेस को भरेगी. इसके अलावा टाटा ने साफ कर दिया है कि वह केवल ईवी पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि ग्राहकों की मांग के हिसाब से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ऑप्शंस भी देती रहेगी.
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