वर्ल्ड कप जीत पर खास तोहफा! टाटा मोटर्स देगी हर महिला क्रिकेटर को Tata Sierra SUV, जानें फीचर्स

टाटा मोटर्स ने हाल ही में एक बेहद खास घोषणा की है. कंपनी ने वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी को अपनी आने वाली नई Tata Sierra SUV गिफ्ट करने का फैसला किया है. यह फैसला महिला खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और उनकी ऐतिहासिक जीत के सम्मान में लिया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

25 नवंबर को लॉन्च होगी नई टाटा सिएरा

टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक SUV Tata Sierra को 25 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है. यह SUV कंपनी की अब तक की सबसे अडवांस्ड और फीचर-रिच गाड़ी होगी. इसमें बेहतर मॉडर्न एक्सटीरियर डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और लग्जरी फीचर्स देखने को मिलेंगे. नई सिएरा में तीन डिजिटल स्क्रीन, शानदार सीटिंग कम्फर्ट और कई ऐसे फीचर्स होंगे जो ड्राइविंग को और आसान बनाएंगे. टाटा मोटर्स का कहना है कि यह SUV “कंफर्ट और कन्वीनियंस” दोनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

लग्जरी लुक के साथ हाई-टेक फीचर्स

नई Tata Sierra SUV को कंपनी ने कई प्रीमियम और एडवांस फीचर्स के साथ तैयार किया है. यह SUV न सिर्फ डिजाइन से लेकर फीचर्स के मामले में बेहद खास है. Tata Sierra में तीन डिस्प्ले स्क्रीन दी जाएंगी — एक ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरी सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम, और तीसरी पैसेंजर स्क्रीन के लिए. इसके साथ ही, कार में पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलाइट्स, JBL साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे.

कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी फीचर्स

इस SUV में 540-डिग्री सराउंड कैमरा व्यू, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और वायरलेस मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी. इन फीचर्स की मदद से ड्राइवर को बेहतर विजिबिलिटी और बिना तारों की झंझट के स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा.सुरक्षा के लिहाज से Tata Sierra में Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट, और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे एडवांस फीचर्स शामिल होंगे. इसके साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी दिया गया है, जो सफर के दौरान सुरक्षा को और बेहतर बनाता है.

हर खिलाड़ी को मिलेगा सिएरा का टॉप मॉडल

वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी को टाटा सिएरा का टॉप-एंड वेरिएंट गिफ्ट किया जाएगा. इस टीम में 16 खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप-कप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, रेणुका सिंह, राधा यादव जैसी कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर भारत को गौरवान्वित किया. उनकी मेहनत और टीम स्पिरिट की सराहना करते हुए टाटा मोटर्स ने ये खास उपहार देने का निर्णय लिया.

टाटा मोटर्स का बयान

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्र ने कहा, “भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने असाधारण प्रदर्शन से पूरे देश का नाम रोशन किया है. हमें गर्व है कि हम इन लीजेंड खिलाड़ियों को अपनी नई Tata Sierra SUV गिफ्ट कर रहे हैं. यह सम्मान उनके साहस, समर्पण और उपलब्धियों को सलाम है.”

