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हिंदी न्यूज़ऑटोTata ला रही Mini Sierra, महिंद्रा भी खास लॉन्चिंग के साथ मैदान में

Tata ला रही Mini Sierra, महिंद्रा भी खास लॉन्चिंग के साथ मैदान में

Upcoming Launches in India: इन गाड़ियों में बिल्कुल नया डिजाइन, बेहतर इंजन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कई प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे. ये अपने-अपने सेगमेंट में मौजूदा SUVs को कड़ी टक्कर दे सकती हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 28 Jul 2026 01:32 PM (IST)
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अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी गाड़ी नए डिजाइन, एडवांस फीचर्स और मॉडर्न तकनीक से लैस हो तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में कई नई SUV लॉन्च होने वाली है. इनमें Tata Motors और Mahindra नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी पेश करने वाले हैं.

खास बात यह है कि इन गाड़ियों में बिल्कुल नया डिजाइन, बेहतर इंजन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कई प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे. इन नई लॉन्चिंग का इंतजार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये अपने-अपने सेगमेंट में मौजूदा पॉपुलर SUVs को कड़ी टक्कर दे सकती हैं.

सिएरा को नए अवतार में पेश करेगी टाटा 

  • Tata Motors अपनी पॉपुलर Sierra को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी एक कॉम्पैक्ट SUV पर भी काम कर रही है, जिसे फिलहाल Mini Sierra के नाम से देखा जा रहा है.
  • इसका डिजाइन नई Sierra पर बेस्ड होगा और इसमें बॉक्सी स्टाइल, चौड़ी फ्रंट ग्रिल, LED लाइटिंग और प्रीमियम लुक देखने को मिल सकता है. यह SUV उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, जो स्टाइलिश लेकिन किफायती SUV चाहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे पेट्रोल, डीजल और भविष्य में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ भी पेश किया जा सकता है.


Tata ला रही Mini Sierra, महिंद्रा भी खास लॉन्चिंग के साथ मैदान में

  • Tata की नई Sierra पहले से ज्यादा मॉडर्न और फीचर-लोडेड होगी. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस कनेक्टिविटी, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कंपनी इसे पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शन में उतार सकती है, ताकि ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन मिल सके.
  • इतना ही नहीं टाटा मोटर्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन Nexon को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. अगले साल यानी 2027 में कंपनी इसका फुली न्यू सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च करेगी.
  • इस गाड़ी को इंटरनली Tata garud नाम दिया जा रहा है. इस गाड़ी को पूरे तरीके से नया डिजाइन दिया जाएगा और पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च की जाएगी. इसके साथ ही डीजल इंजन की जगह हाइब्रिड पावरट्रेन भी देखने को मिल सकता है. 

Mahindra ला सकती है Vision S

  • Mahindra भी अपनी नई Vision S SUV पर काम कर रही है. यह कंपनी की नेक्स्ट जनरेशन SUV मानी जा रही है, जिसमें बिल्कुल नया डिजाइन और मॉडर्न प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा.
  • इसमें मजबूत बॉक्सी डिजाइन, LED हेडलैंप, प्रीमियम इंटीरियर और कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स दिए जा सकते हैं. कंपनी इसे पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ पेश करने की योजना बना सकती है.

Tata ला रही Mini Sierra, महिंद्रा भी खास लॉन्चिंग के साथ मैदान में

  • आने वाली इन नई SUVs में केवल डिजाइन ही नहीं, बल्कि तकनीक के मामले में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इनमें बड़ी टचस्क्रीन, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इससे ड्राइविंग पहले से ज्यादा सेफ और आरामदायक हो जाएगी.

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

  • लॉन्च होने के बाद Tata और Mahindra की इन नई गाड़ियों का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun जैसी पॉपुलर गाड़ियों से होगा. बेहतर डिजाइन, नई तकनीक और दमदार फीचर्स की वजह से ये मॉडल बाजार में कॉम्पीटिशन बढ़ा सकता है.
  • अगर आप अगले कुछ महीनों में नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं और जल्दबाजी नहीं है तो इन नए मॉडल का इंतजार करना फायदे का सौदा हो सकता है. नई जनरेशन SUVs में बेहतर डिजाइन, ज्यादा फीचर्स, नए इंजन ऑप्शन और मॉडर्न सेफ्टी तकनीक मिलने की उम्मीद है. हालांकि, लॉन्च के समय कंपनी ही कीमत, वेरिएंट और जानकारी जारी करेगी. ऐसे में खरीदारी का फैसला करने से पहले इन नई गाड़ियों की कीमत और फीचर्स की तुलना करना बेहतर रहेगा.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 28 Jul 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
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