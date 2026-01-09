2025 में Tata Motors बनी देश की सबसे बड़ी EV कंपनी, Mahindra और MG की रिकॉर्डतोड़ ग्रोथ

भारत में इलेक्ट्रिक कार मार्केट लगातार मजबूत हो रहा है. साल 2025 के बिक्री आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अब लोग तेजी से EV की ओर बढ़ रहे हैं. कम खर्च, पर्यावरण के फायदे और नई टेक्नोलॉजी की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ी है. इस रेस में Tata Motors ने एक बार फिर बाज़ी मारी है, जबकि MG Motor और Mahindra ने भी जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है. आइए साल 2025 की टॉप-5 इलेक्ट्रिक कार कंपनियों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

EV मार्केट की नंबर-1 कंपनी बनी Tata Motors

साल 2025 में Tata Motors भारत की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बनी रही. कंपनी को पिछले साल 70,004 नए EV ग्राहक मिले. यह आंकड़ा 2024 की तुलना में 13.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. Tata की सफलता के पीछे Nexon EV, Punch EV और Tiago EV जैसी पॉपुलर और भरोसेमंद गाड़ियां हैं, जो आम ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं.

MG Motor

दूसरे स्थान पर MG Motor रही, जिसने 2025 में 51,387 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं. यह आंकड़ा 2024 के मुकाबले 135 प्रतिशत से ज्यादा की शानदार बढ़ोतरी दिखाता है. MG की तेजी से बढ़ती बिक्री में Windsor EV और ZS EV जैसे मॉडल बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो स्पेस, फीचर्स और वैल्यू के लिए जाने जाते हैं.

Mahindra

Mahindra ने 2025 में जबरदस्त छलांग लगाई और बिक्री के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गई. कंपनी ने 33,513 EVs बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 369 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी है. XUV400 और नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स ने महिंद्रा को EV मार्केट में मजबूत बना दिया है.

Hyundai और BYD भी दौड़ में शामिल

चौथे नंबर पर Hyundai रही, जिसने 6,726 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं और सालाना आधार पर बड़ी ग्रोथ दर्ज की. वहीं BYD ने पांचवां स्थान हासिल किया, जिसकी कुल बिक्री 5,402 यूनिट रही. इसके अलावा BMW, Kia, Mercedes-Benz, Citroen और Volvo जैसी कंपनियां भी धीरे-धीरे EV सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही हैं. साल 2025 ये साफ दिखाता है कि भारत का Electric Car मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है. Tata Motors अभी भी लीडर है, लेकिन MG और Mahindra की तेज ग्रोथ आने वाले सालों में मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है.

