हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2025 में Tata Motors बनी देश की सबसे बड़ी EV कंपनी, Mahindra और MG की रिकॉर्डतोड़ ग्रोथ

2025 में Tata Motors बनी देश की सबसे बड़ी EV कंपनी, Mahindra और MG की रिकॉर्डतोड़ ग्रोथ

Electric Car Market India: साल 2025 में Tata Motors सबसे ज्यादा EV बेचने वाली कंपनी रही. आइए MG, Mahindra, Hyundai और BYD की बिक्री और इलेक्ट्रिक कार मार्केट का पूरा हाल जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Jan 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक कार मार्केट लगातार मजबूत हो रहा है. साल 2025 के बिक्री आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अब लोग तेजी से EV की ओर बढ़ रहे हैं. कम खर्च, पर्यावरण के फायदे और नई टेक्नोलॉजी की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ी है. इस रेस में Tata Motors ने एक बार फिर बाज़ी मारी है, जबकि MG Motor और Mahindra ने भी जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है. आइए साल 2025 की टॉप-5 इलेक्ट्रिक कार कंपनियों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

EV मार्केट की नंबर-1 कंपनी बनी Tata Motors

  • साल 2025 में Tata Motors भारत की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बनी रही. कंपनी को पिछले साल 70,004 नए EV ग्राहक मिले. यह आंकड़ा 2024 की तुलना में 13.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. Tata की सफलता के पीछे Nexon EV, Punch EV और Tiago EV जैसी पॉपुलर और भरोसेमंद गाड़ियां हैं, जो आम ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं.

MG Motor

  • दूसरे स्थान पर MG Motor रही, जिसने 2025 में 51,387 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं. यह आंकड़ा 2024 के मुकाबले 135 प्रतिशत से ज्यादा की शानदार बढ़ोतरी दिखाता है. MG की तेजी से बढ़ती बिक्री में Windsor EV और ZS EV जैसे मॉडल बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो स्पेस, फीचर्स और वैल्यू के लिए जाने जाते हैं.

Mahindra

  • Mahindra ने 2025 में जबरदस्त छलांग लगाई और बिक्री के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गई. कंपनी ने 33,513 EVs बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 369 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी है. XUV400 और नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स ने महिंद्रा को EV मार्केट में मजबूत बना दिया है.

Hyundai और BYD भी दौड़ में शामिल

  • चौथे नंबर पर Hyundai रही, जिसने 6,726 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं और सालाना आधार पर बड़ी ग्रोथ दर्ज की. वहीं BYD ने पांचवां स्थान हासिल किया, जिसकी कुल बिक्री 5,402 यूनिट रही. इसके अलावा BMW, Kia, Mercedes-Benz, Citroen और Volvo जैसी कंपनियां भी धीरे-धीरे EV सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही हैं. साल 2025 ये साफ दिखाता है कि भारत का Electric Car मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है. Tata Motors अभी भी लीडर है, लेकिन MG और Mahindra की तेज ग्रोथ आने वाले सालों में मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में आ रही है 2026 Renault Duster, Creta को देगी सीधी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्‍च

Published at : 09 Jan 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Auto News Electric Car Market India Top EV Companies In India 2025 Tata Motors EV Sales
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah के खिलाफ धरने पर बैठे TMC सांसद, पुलिस ने खींचकर बस में बैठाया । Bengal ED Raid
Iran Protest : 100 से ज्यादा शहरों में फैला ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। Trump । GenZ Protest
Iran Protest : Khamenei के खिला ईरान में विरोध प्रदर्शन । Iran USA Conflict । Trump । GenZ Protest
Iran Protest Update: सड़कों पर उतरी लोगों ने भीड़ ने काटा बवाल | Ali Khamenei | Gen-Z
Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
साउथ सिनेमा
जापान में तीन महीने बाद रिलीज होगी प्रभास की 'द राजा साब', जानें- क्या है बड़ी वजह?
जापान में तीन महीने बाद रिलीज होगी प्रभास की 'द राजा साब', जानें- क्या है बड़ी वजह?
जनरल नॉलेज
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
हेल्थ
Cardiac Health: ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
यूटिलिटी
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget