भारतीय कार मार्केट में सितंबर 2025 टाटा मोटर्स के लिए बेहद खास रहा. कंपनी ने महिंद्रा और हुंडई जैसे दिग्गज ब्रांड्स को पीछे छोड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी का खिताब हासिल कर लिया. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने सितंबर में 60,907 कारों की बिक्री की. यह पिछले साल की तुलना में 47% की भारी बढ़त है.

Nexon बनी टाटा की स्टार परफॉर्मर

टाटा की सब-4 मीटर SUV Nexon ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. सिर्फ सितंबर में ही 22,500 से ज्यादा Nexon यूनिट्स बिकीं, जो किसी भी टाटा पैसेंजर कार के लिए अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल है. Nexon की मजबूत बिल्ड क्वालिटी, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, दमदार इंजन ऑप्शन्स और EV-CNG वर्ज़न ने इसे ग्राहकों की पहली पसंद बना दिया है.

महिंद्रा और हुंडई को बड़े अंतर से पछाड़ा

Vahan पोर्टल के रिटेल डेटा के अनुसार सितंबर 2025 में Tata Motors ने 40,594 कारें बेचीं, जबकि Mahindra & Mahindra की बिक्री 37,015 और Hyundai Motor की बिक्री 35,443 रही. इन आंकड़ों से यह साफ हो गया कि टाटा मोटर्स ने अपने दोनों राइवल्स को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है.

EV और CNG सेगमेंट में बढ़ता दबदबा

टाटा मोटर्स सिर्फ पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि ग्रीन फ्यूल सेगमेंट यानी इलेक्ट्रिक और CNG कारों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है. सितंबर 2025 में कंपनी की EV बिक्री 9,191 यूनिट्स तक पहुंची, जो सालाना आधार पर 96% की वृद्धि है. वहीं CNG कारों की बिक्री 17,800 यूनिट्स रही, जिसमें 105% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई. मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक कंपनी 1,44,397 पैसेंजर व्हीकल बेच चुकी है और इसमें EV और CNG गाड़ियों की हिस्सेदारी 44% तक पहुंच गई है.

Harrier, Safari और Punch की मजबूत डिमांड

टाटा मोटर्स की अन्य SUVs ने भी बाजार में शानदार परफॉर्मेंस किया. Harrier और Safari की बिक्री Adventure X एडिशन की वजह से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. Punch ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और ग्राहकों की फेवरेट बनी हुई है. वहीं GST घटने के बाद कंपनी की बुकिंग्स लगभग दोगुनी हो गईं, जिससे कुल बिक्री में नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ.



बता दें कि सितंबर 2025 का महीना Tata Motors के लिए ऐतिहासिक रहा. Nexon की रिकॉर्ड बिक्री, EV और CNG गाड़ियों में शानदार ग्रोथ और Mahindra और Hyundai को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचना इस बात का सबूत है कि भारतीय ग्राहकों का भरोसा लगातार टाटा ब्रांड के साथ जुड़ रहा है.

