e-स्कूटर मार्केट में TVS बनी नंबर-1, Ather ने ओला को पछाड़ा, जानें बजाज का हाल

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में सितंबर 2025 का महीना बेहद दिलचस्प रहा है. बिक्री के आंकड़ों ने साफ कर दिया कि अब मुकाबला और भी कड़ा हो गया है. TVS ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचकर नंबर-1 पोजीशन हासिल की है, जबकि Ather Energy ने पहली बार Ola Electric को पीछे छोड़ दिया. वहीं, Bajaj Chetak EV इस बार तीसरे नंबर पर रही.

नंबर-1 पर रही TVS

TVS ने सितंबर 2025 में 21,052 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे, जिससे यह टॉप पर पहुंच गई. कंपनी ने लगातार अपनी iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड को मजबूत किया है. बेहतर रेंज, भरोसेमंद क्वालिटी और देशभर में बढ़ते चार्जिंग नेटवर्क ने इसकी बिक्री को Next level पर पहुंचाया.

दूसरे नंबर पर Bajaj Chetak

Bajaj ने अपने Chetak इलेक्ट्रिक स्कूटर से 17,972 यूनिट्स बेचे और दूसरे स्थान पर रही. Chetak का क्लासिक डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस इसकी बिक्री में अहम भूमिका निभाते हैं. हालांकि, Ather अब इसे पछाड़ने के बेहद करीब पहुंच गया है.

Ather Energy

लंबे समय से टॉप-3 में आने की कोशिश कर रही Ather Energy ने आखिरकार ओला को पीछे छोड़ दिया. कंपनी ने सितंबर में 16,558 यूनिट्स बेचे और तीसरे नंबर पर रही. Ather की कुल बिक्री का लगभग 70% हिस्सा उसके Rizta इलेक्ट्रिक स्कूटर से आता है. दिलचस्प बात ये है कि अब कंपनी की ग्रोथ दक्षिण भारत से बाहर भी तेज हो गई है. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. मार्च 2024 में जहां इसके सिर्फ 49 आउटलेट थे, वहीं अब यह संख्या 109 हो गई है.

Ola Electric

ओला इलेक्ट्रिक, जो कभी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV कंपनी थी, अब लगातार फिसल रही है. सितंबर में इसकी बिक्री सिर्फ 12,223 यूनिट्स तक सिमट गई. कंपनी का कहना है कि शुरुआती महीनों में रजिस्ट्रेशन की समस्याओं से बिक्री प्रभावित हुई थी, लेकिन अब लगातार गिरावट से उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है.

नए ऑफर के साथ तेजी से उभर रही Vida

Hero MotoCorp की Vida ने सितंबर 2025 में 11,856 यूनिट्स बेचे. कंपनी की "बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS)" स्कीम ने ग्राहकों को आकर्षित किया है, क्योंकि इससे शुरुआती कीमत काफी कम हो गई. Vida अब सीधे Ola Electric के करीब पहुंच चुकी है और आने वाले महीनों में इसे पीछे छोड़ सकती है.

