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हिंदी न्यूज़ऑटोगाड़ी चलाने वालों के लिए सरकार का फरमान, इन पोर्टल पर तुरंत कीजिए मोबाइल नंबर अपडेट

गाड़ी चलाने वालों के लिए सरकार का फरमान, इन पोर्टल पर तुरंत कीजिए मोबाइल नंबर अपडेट

Mobile Number Update: ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. अगर ऐसा न हो पाए तो आप आरटीओ ऑफिस जाकर भी मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 07 Apr 2026 04:24 PM (IST)
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आज के डिजिटल युग में सरकार लोगों के लिए लगातार ऐसी सुविधाएं ला रही है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. इसी कड़ी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स और वाहन मालिकों को Vahan Portal और Sarathi Portal पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कहा है. 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, मोबाइल नंबर अपडेट करने से लोगों के लिए कई चीजें आसान हो जाएंगी. पहले मोबाइल नंबर बदलने या अपडेट कराने के लिए लोगों को RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) जाना पड़ता था, जिसमें समय और मेहनत दोनों खर्च होते थे, लेकिन अब यह काम पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है. इससे समय की बचत होने के साथ ही प्रोसेस भी आसान हो जाएगा. 

मोबाइल नंबर अपडेट रखना बेहद जरूरी

सरकार का मानना है कि इन ऐप्स पर मोबाइल नंबर अपडेट रखना बहुत जरूरी है. अगर आपका नंबर सही और अपडेटेड रहेगा, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, चालान, रिन्यूअल या अन्य जरूरी जानकारी समय पर मिलती रहेंगी. इससे सरकारी रिकॉर्ड भी सही रहते हैं और किसी भी तरह की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती है. 

कैसे नंबर कर सकते हैं अपडेट?

मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सरकार ने आसान तरीका भी बताया है. इसके लिए आपको Vahan या Sarathi पोर्टल पर जाना होगा. वहां आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप अपनी जरूरी जानकारी भरकर OTP के जरिए अपना नया नंबर अपडेट कर सकते हैं. इसके अलावा QR कोड के माध्यम से भी सीधे इस सेवा तक आप पहुंच सकते हैं. 

आवेदन करने से पहले ये जानना जरूरी

Vahan और Sarthi पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आपके पास कुछ जरूरी जानकारियां होनी चाहिए. इनमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख, गाड़ी का चेसिस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की जन्म तारीख शामिल है. इन जानकारियों को रजिस्टर किए बिना आपका आवेदन सबमिट नहीं हो पाएगा.

आरटीओ ऑफिस जाकर भी करा सकते हैं अपडेट 

ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. अगर ऐसा न हो पाए तो आप आरटीओ ऑफिस जाकर भी मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं. यह इसलिए जरूरी है कि अपडेटेड नंबर से लाइसेंस और गाड़ी से जुड़ी सूचनाएं समय पर और सही तरीके से पहुंचेंगी, जिससे वाहन मालिकों और ड्राइवरों को सुविधा मिल जाएगी. 

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Published at : 07 Apr 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Mobile Number Update MORTH Vahan Portal Sarthi Portal
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