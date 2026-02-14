पेट्रोल खर्च की टेंशन खत्म, 3.80 लाख रुपये सस्ती मिल रही Tata की ये EV, जानिए डिटेल्स

अगर आप भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और किसी इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं तो आपके लिए Tata Curvv EV एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. Curvv EV फरवरी-2026 में टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है. कंपनी Tata Curvv EV 2025 पर कुल 3.80 लाख रुपये का डिस्काउंट दे रही है. वहीं मॉडल ईयर 2026 Curvv EV पर पूरे 3.30 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. ऐसे में टाटा कर्व इस समय सेगमेंट की बेस्ट डील बन गई है.

कितनी है Tata Curvv EV की कीमत?

Tata Curvv EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये है. इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 22.24 लाख रुपये तक जाती है. ऐसे में मौजूदा डिस्काउंट के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत में बड़ा अंतर आ सकता है.

गाड़ी में किए गए ये बदलाव

टाटा कर्व के फीचर्स में सबसे बड़ा बदलाव इस गाड़ी के केबिन को और भी प्रीमियम और स्पेशियस बनाया गया है. इस गाड़ी में पेसिव वेंटिलेशन के साथ R-कंफर्ट सीट दी गई हैं. गाड़ी में व्हाइट कार्बन-फाइबर-स्टाइल डैशबोर्ड इंसर्ट किया गया है. लग्जरी गाड़ियों की तरह टाटा कर्व ईवी में पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए प्योर कंफर्ट फुटरेस्ट और ErgoWing हेडरेस्ट दिया गया है.

Tata Curvv EV के सेफ्टी फीचर्स

टाटा को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल है. इस एसयूवी में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Level-2 ADAS) दिया है. टाटा ने अपनी इस कार में ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन पर फोकस बनाए रखा है, जिससे ये इस गाड़ी को और भी सेफ बनाता है. टाटा कर्व में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए गए हैं. इसके साथ ही गाड़ी में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी लगे हैं. गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी लगे मिलते हैं. ये कार ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फीचर के साथ भी आती है. इस गाड़ी में 360-डिग्री 3D सराउंड व्यू कैमरा सिस्टम दिया है.

