Japan Mobility Show 2025 में पेश हुई Suzuki Victoris, अब बायो-गैस से चलेगी कार

Maruti Suzuki ने Japan Mobility Show 2025 में अपनी नई SUV Victoris पेश की है, जो कंपनी के भविष्य के पर्यावरण-अनुकूल वाहनों की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. ये SUV 4.2 से 4.4 मीटर के आकार वाले सेगमेंट में आती है, जहां पहले से Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara जैसी पॉपुलर गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन Victoris को खास बनाता है.

इंजन और पावरट्रेन

Suzuki Victoris को कई इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है,जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, CNG वेरिएंट, हाइब्रिड वर्जन, और अब नया CBG मॉडल शामिल है. Victoris का CBG वर्ज़न लगभग उसी इंजन प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो CNG वेरिएंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें खास तकनीकी बदलाव किए गए हैं ताकि ये बायो गैस (CBG) पर आसानी से चल सके. CBG गैस कृषि अपशिष्ट, डेयरी वेस्ट और जैविक पदार्थों से बनाई जाती है, जो इसे एक पूरी तरह रिन्यूएबल (नवीकरणीय) और स्वच्छ ईंधन बनाती है. इस ईंधन से गाड़ी को न केवल बेहतर टॉर्क और स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है, बल्कि इसका उत्सर्जन भी काफी कम होता है. ये तकनीक आने वाले वर्षों में भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन मिशन को और तेज गति देने में मदद करेगी.

CBG बनाम CNG: क्या फर्क है दोनों में?

CBG और CNG दोनों गैस-आधारित ईंधन हैं, लेकिन इनके स्रोत अलग हैं. CNG (Compressed Natural Gas) प्राकृतिक गैस होती है, जो लाखों सालों में धरती के अंदर बनती है. वहीं, CBG (Compressed Biomethane Gas) कृषि के वेस्ट मटेरियल, गोबर और अन्य जैविक कचरे से तैयार होती है, इसलिए ये एक renewable fuel है.

डिजाइन और फीचर्स

Suzuki Victoris CBG का डिजाइन बोल्ड और आधुनिक है. इसके एक्सटीरियर में सिग्नेचर LED हेडलैंप्स, स्पोर्टी ग्रिल, और एरोडायनामिक बॉडी दी गई है जो इसे प्रीमियम SUV का लुक देती है. इंटीरियर की बात करें तो इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री, 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मौजूद हैं. CBG वर्जन में CNG मॉडल जैसे ही फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसके फ्यूल सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं,जैसे रिइंफोर्स्ड सिलेंडर और बायोगैस सेंसर टेक्नोलॉजी, जो सुरक्षा और प्रदर्शन दोनों को बेहतर बनाते हैं.





बता दें कि Victoris SUV ये साबित करती है कि भविष्य की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, बल्कि बायो-एनर्जी जैसे स्मार्ट और सस्टेनेबल समाधानों पर भी बेस्ड होगी. ये SUV भारत के “स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर परिवहन” मिशन की दिशा में एक मजबूत कदम है.

