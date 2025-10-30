हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोJapan Mobility Show 2025 में पेश हुई Suzuki Victoris, अब बायो-गैस से चलेगी कार

Japan Mobility Show 2025 में पेश हुई Suzuki Victoris, अब बायो-गैस से चलेगी कार

Suzuki ने 2025 Japan Mobility Show में अपनी नई Victoris SUV का Biogas (CBG) वेरिएंट पेश किया है. आइए इस पर्यावरण-अनुकूल SUV की खास बातें, इंजन, तकनीक और CBG Fuel के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

Maruti Suzuki ने Japan Mobility Show 2025 में अपनी नई SUV Victoris पेश की है, जो कंपनी के भविष्य के पर्यावरण-अनुकूल वाहनों की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. ये SUV 4.2 से 4.4 मीटर के आकार वाले सेगमेंट में आती है, जहां पहले से Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara जैसी पॉपुलर गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन Victoris को खास बनाता है. 

इंजन और पावरट्रेन

  • Suzuki Victoris को कई इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है,जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, CNG वेरिएंट, हाइब्रिड वर्जन, और अब नया CBG मॉडल शामिल है. Victoris का CBG वर्ज़न लगभग उसी इंजन प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो CNG वेरिएंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें खास तकनीकी बदलाव किए गए हैं ताकि ये बायो गैस (CBG) पर आसानी से चल सके. CBG गैस कृषि अपशिष्ट, डेयरी वेस्ट और जैविक पदार्थों से बनाई जाती है, जो इसे एक पूरी तरह रिन्यूएबल (नवीकरणीय) और स्वच्छ ईंधन बनाती है. इस ईंधन से गाड़ी को न केवल बेहतर टॉर्क और स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है, बल्कि इसका उत्सर्जन भी काफी कम होता है. ये तकनीक आने वाले वर्षों में भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन मिशन को और तेज गति देने में मदद करेगी.

CBG बनाम CNG: क्या फर्क है दोनों में?

  • CBG और CNG दोनों गैस-आधारित ईंधन हैं, लेकिन इनके स्रोत अलग हैं. CNG (Compressed Natural Gas) प्राकृतिक गैस होती है, जो लाखों सालों में धरती के अंदर बनती है. वहीं, CBG (Compressed Biomethane Gas) कृषि के वेस्ट मटेरियल, गोबर और अन्य जैविक कचरे से तैयार होती है, इसलिए ये एक renewable fuel है.

डिजाइन और फीचर्स

  • Suzuki Victoris CBG का डिजाइन बोल्ड और आधुनिक है. इसके एक्सटीरियर में सिग्नेचर LED हेडलैंप्स, स्पोर्टी ग्रिल, और एरोडायनामिक बॉडी दी गई है जो इसे प्रीमियम SUV का लुक देती है. इंटीरियर की बात करें तो इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री, 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मौजूद हैं. CBG वर्जन में CNG मॉडल जैसे ही फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसके फ्यूल सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं,जैसे रिइंफोर्स्ड सिलेंडर और बायोगैस सेंसर टेक्नोलॉजी, जो सुरक्षा और प्रदर्शन दोनों को बेहतर बनाते हैं.

  • बता दें कि Victoris SUV ये साबित करती है कि भविष्य की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, बल्कि बायो-एनर्जी जैसे स्मार्ट और सस्टेनेबल समाधानों पर भी बेस्ड होगी. ये SUV भारत के “स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर परिवहन” मिशन की दिशा में एक मजबूत कदम है.

ये भी पढ़ें: टोयोटा ‘बेबी’ लैंड क्रूजर FJ की हुई एंट्री, Japan Mobility Show में दिखा झलक, जानें फीचर्स

Published at : 30 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Tags :
INDIA Suzuki Victoris Biogas SUV Suzuki Victoris CBG Suzuki Victoris 2025 Bio-CNG SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
जम्मू और कश्मीर
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
इंडिया
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
जम्मू और कश्मीर
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
इंडिया
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
बॉलीवुड
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
हेल्थ
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
शिक्षा
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget