Suzuki ने नए अवतार में लॉन्च किया Access 125, CNG वेरिएंट में मिलता है इतना माइलेज

भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सुजुकी ने हाल ही में अपने सबसे पॉपुलर स्कूटर Access 125 को एक नया रूप दिया है. कंपनी ने 2025 Japan Auto Show में इसका CNG वेरिएंट पेश किया है. आइए इस नए मॉडल का माइलेज, डिजाइन और सेफ्टी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Suzuki के Access 125 CNG स्कूटर में अब ग्रीन और ब्लू डुअल-टोन ग्राफिक्स, साइड पैनल पर CNG बैजिंग, और नया डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो पेट्रोल और CNG दोनों टैंक की जानकारी दिखाता है. इसके साथ ही LED हेडलैंप, क्रोम फिनिशिंग, और प्रीमियम सीट दी गई है. कंपनी ने इसे खासतौर पर इको-फ्रेंडली डिजाइन के साथ पेश किया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Suzuki Access CNG में वही 1ie25cc एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो पेट्रोल वर्जन में मिलता है, लेकिन इसमें अब CNG फ्यूल सिस्टम जोड़ा गया है. ये स्कूटर बाय-फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम करता है-यानी इसे पेट्रोल और CNG, दोनों फ्यूल पर चलाया जा सकता है. कंपनी के मुताबिक, CNG मोड में स्कूटर की टॉप स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन माइलेज में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

Suzuki का दावा है कि Access 125 CNG एक किलो गैस में 60 से 70 किलोमीटर तक चलेगा, जो पेट्रोल मॉडल की तुलना में करीब 30–40% ज्यादा माइलेज है. CNG मोड में स्कूटर की राइड स्मूद रहती है और जब इसे पेट्रोल पर स्विच किया जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस वही रहती है जो स्टैंडर्ड Access 125 में मिलती है.

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी

Suzuki Access 125 CNG में अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इन सबके साथ Access 125 CNG न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि आज के युवाओं की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह अपडेटेड भी है.

Japan Auto Show में पेश किए जाने के बाद Suzuki Access 125 CNG को भारत में 2026 की शुरुआत तक लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी इसे पहले दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में लॉन्च करेगी, जहां पहले से CNG स्टेशन की अच्छी सुविधा मौजूद है.

