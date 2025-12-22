SUV से लेकर सेडान तक, नए साल में लॉन्च होने जा रही ये शानदार कारें, यहां देखें लिस्ट

भारत में कार खरीदने वालों के लिए जनवरी 2026 काफी खास रहने वाला है. नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कई बड़ी कार कंपनियां अपनी नई गाड़ियां बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं. इसमें SUV से लेकर MPV तक शामिल हैं. किआ, रेनॉल्ट, स्कोडा, महिंद्रा और निसान जैसी जानी-मानी कंपनियां नए मॉडल और फेसलिफ्ट कारें लॉन्च करेंगी, जिनका लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं.

नई जनरेशन Kia Seltos देगी नया अनुभव

किआ अपनी पॉपुलर SUV सेल्टोस की नई जनरेशन को जनवरी 2026 में पेश करेगी. ये कार नए प्लेटफॉर्म पर बनी होगी और इसका डिजाइन पहले से बिल्कुल अलग और ज्यादा आकर्षक होगा. यह पहले के मुकाबले थोड़ी बड़ी भी होगी, जिससे अंदर बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलेगी. इंजन के तौर पर इसमें पेट्रोल और डीजल के वही बेहतर विकल्प मिलेंगे. इसकी कीमत 2 जनवरी 2026 को बताई जाएगी और डिलीवरी महीने के बीच से शुरू हो सकती है.

Renault Duster की भारत में दमदार वापसी

रेनॉल्ट डस्टर एक बार फिर भारतीय सड़कों पर लौटने वाली है. नई डस्टर को 26 जनवरी 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. इसमें नया पेट्रोल टर्बो इंजन मिलेगा, जो बेहतर पावर देगा. कंपनी इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है. इसका लुक इंटरनेशनल मॉडल जैसा होगा, लेकिन भारत के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे.

Skoda Kushaq Facelift में मिलेंगे नए फीचर्स

स्कोडा कुशाक को जनवरी 2026 में फेसलिफ्ट अपडेट मिलेगा. इसमें बाहर से नया लुक और अंदर कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. इंजन पहले जैसा ही रहेगा, जो ड्राइविंग के लिए भरोसेमंद है.

Mahindra XUV7XO और Nissan Gravite भी होंगी खास