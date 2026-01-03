भारत की सड़कों पर उतरी 330 kmph वाली सुपरबाइक, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

भारत में पिछले कुछ सालों में सुपरबाइक्स का शौक तेजी से बढ़ा है. पहले बड़ी और महंगी बाइक्स सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब युवा राइडर्स और बाइक पसंद करने वालों में भी इनका क्रेज साफ दिखाई देता है. इसी कड़ी में Ducati ने भारत में अपनी बेहद खास और दमदार सुपरबाइक Panigale V4 R को लॉन्च कर दिया है. आइए इसकी कीमत और परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं.

Ducati Panigale V4 R की कीमत

Ducati Panigale V4 R की भारत में एक्स-शोरूम कीमत 84.99 लाख रखी गई है. ये बाइक अब देशभर के Ducati डीलरशिप पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है. इसकी पहली डिलीवरी 1 जनवरी 2026 को Ducati चेन्नई डीलरशिप के जरिए की गई. कंपनी का कहना है कि यह अब तक की उनकी सबसे खास और लिमिटेड प्रोडक्शन स्पोर्ट्स बाइक है.

रेसिंग विरासत

Panigale V4 R Ducati की उस परंपरा को आगे बढ़ाती है, जिसकी शुरुआत साल 2001 में 996R मॉडल से हुई थी. ये बाइक्स वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप के लिए बनाई जाती हैं और हर बाइक एक नंबर वाली सीरीज में आती है. बाइक के स्टीयरिंग प्लेट पर इसका मॉडल नाम और सीरियल नंबर लिखा होता है, जो इसे और ज्यादा एक्सक्लूसिव बनाता है.

इंजन और जबरदस्त परफॉर्मेंस

इस सुपरबाइक में 998cc का Desmosedici Stradale R इंजन दिया गया है, जो 15,500 rpm पर 218 हॉर्सपावर की ताकत देता है. छठे गियर में ये इंजन 16,500 rpm तक जा सकता है. इसमें MotoGP से ली गई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. अगर इसमें रेसिंग एग्जॉस्ट लगाया जाए तो पावर 235 hp तक पहुंच जाती है और खास ऑयल के साथ यह 239 hp तक भी जा सकती है. रेसिंग सेटअप में यह बाइक 330 किमी प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है.

फीचर्स और डिजाइन

Panigale V4 R पहली प्रोडक्शन बाइक है जिसमें Corner Sidepods दिए गए हैं, जो तेज मोड़ पर बेहतर ग्रिप देते हैं. नई विंग्स तेज रफ्तार पर ज्यादा डाउनफोर्स बनाती हैं, जिससे बाइक ज्यादा स्टेबल रहती है. इसका वजन बिना फ्यूल 186.5 किलो है और यह Ducati Red कलर में आती है. इसमें 17 लीटर का फ्यूल टैंक और हल्की लिथियम बैटरी दी गई है.

