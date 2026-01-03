हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत की सड़कों पर उतरी 330 kmph वाली सुपरबाइक, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

भारत की सड़कों पर उतरी 330 kmph वाली सुपरबाइक, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

Ducati Panigale V4 R Launched: भारत में 85 लाख की कीमत पर सुपरबाइक Ducati Panigale V4 R लॉन्च हुई है. आइए इसके इंजन, पावर, टॉप स्पीड और खास फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Jan 2026 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में पिछले कुछ सालों में सुपरबाइक्स का शौक तेजी से बढ़ा है. पहले बड़ी और महंगी बाइक्स सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब युवा राइडर्स और बाइक पसंद करने वालों में भी इनका क्रेज साफ दिखाई देता है. इसी कड़ी में Ducati ने भारत में अपनी बेहद खास और दमदार सुपरबाइक Panigale V4 R को लॉन्च कर दिया है. आइए इसकी कीमत और परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं.

Ducati Panigale V4 R की कीमत 

  • Ducati Panigale V4 R की भारत में एक्स-शोरूम कीमत 84.99 लाख रखी गई है. ये बाइक अब देशभर के Ducati डीलरशिप पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है. इसकी पहली डिलीवरी 1 जनवरी 2026 को Ducati चेन्नई डीलरशिप के जरिए की गई. कंपनी का कहना है कि यह अब तक की उनकी सबसे खास और लिमिटेड प्रोडक्शन स्पोर्ट्स बाइक है.

रेसिंग विरासत

  • Panigale V4 R Ducati की उस परंपरा को आगे बढ़ाती है, जिसकी शुरुआत साल 2001 में 996R मॉडल से हुई थी. ये बाइक्स वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप के लिए बनाई जाती हैं और हर बाइक एक नंबर वाली सीरीज में आती है. बाइक के स्टीयरिंग प्लेट पर इसका मॉडल नाम और सीरियल नंबर लिखा होता है, जो इसे और ज्यादा एक्सक्लूसिव बनाता है.

इंजन और जबरदस्त परफॉर्मेंस

  • इस सुपरबाइक में 998cc का Desmosedici Stradale R इंजन दिया गया है, जो 15,500 rpm पर 218 हॉर्सपावर की ताकत देता है. छठे गियर में ये इंजन 16,500 rpm तक जा सकता है. इसमें MotoGP से ली गई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. अगर इसमें रेसिंग एग्जॉस्ट लगाया जाए तो पावर 235 hp तक पहुंच जाती है और खास ऑयल के साथ यह 239 hp तक भी जा सकती है. रेसिंग सेटअप में यह बाइक 330 किमी प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है.

फीचर्स और डिजाइन

  • Panigale V4 R पहली प्रोडक्शन बाइक है जिसमें Corner Sidepods दिए गए हैं, जो तेज मोड़ पर बेहतर ग्रिप देते हैं. नई विंग्स तेज रफ्तार पर ज्यादा डाउनफोर्स बनाती हैं, जिससे बाइक ज्यादा स्टेबल रहती है. इसका वजन बिना फ्यूल 186.5 किलो है और यह Ducati Red कलर में आती है. इसमें 17 लीटर का फ्यूल टैंक और हल्की लिथियम बैटरी दी गई है.

ये भी पढ़ें: अब RTO के चक्कर नहीं, 2026 में घर बैठे रिन्यू होगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

Published at : 03 Jan 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Ducati Panigale V4 R Superbike India Launch Ducati Superbike Price Panigale V4 R Top Speed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

IPL 2026: आईपीएल से बाहर होंगे बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, अब उन्हें 9 करोड़ मिलेंगे या नहीं?
BCCI ने IPL Kolkata Knight Riders Team से Mustafizur Rahman को हटाने का दिया आदेश । Shahrukh Khan
Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
शिक्षा
100 रुपये कर्ज लेकर बेची रोटियां और अब 2 रेस्तरां की मालकिन, पढ़ें इस महिला की सक्सेस स्टोरी
100 रुपये कर्ज लेकर बेची रोटियां और अब 2 रेस्तरां की मालकिन, पढ़ें इस महिला की सक्सेस स्टोरी
हेल्थ
AIIMS ने बदल दिए इलाज के नियम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और रेफरल मरीजों को प्राथमिकता
AIIMS ने बदल दिए इलाज के नियम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और रेफरल मरीजों को प्राथमिकता
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget