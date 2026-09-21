10 मिनट में चार्ज होगी कार की बैटरी, चीन की Sunwoda EVB की दावा

इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चार्जिंग में लगने वाला समय है. अब चीन की बैटरी कंपनी Sunwoda Electric Vehicle Battery (Sunwoda EVB) ने इस समस्या का हल निकालते हुए एक नई तकनीक पेश की है. कंपनी ने हाल ही में हुए चीन के चीन के झाओझुआंग में आयोजित New Energy Battery Industry Development Conference में इस तकनीक के बारे में जानकारी दी है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी फास्ट स्पीड से चार्ज हो सकती है और करीब एक मिनट की चार्जिंग में 100 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज जोड़ सकती है.

5 मिनट में 10 से 70 फीसदी चार्ज

कंपनी के मुताबिक, बैटरी को 10 फीसदी से 70 फीसदी तक चार्ज करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं. कंपनी का दावा है कि बैटरी महज 9 मिनट में 97 फीसदी तक चार्ज हो सकती है. इसी चार्जिंग क्षमता के आधार पर कंपनी ने करीब 100 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज प्रति मिनट चार्जिंग का दावा किया है.

तेज चार्जिंग के साथ तापमान पर भी ध्यान

इतनी तेज चार्जिंग में बैटरी का गर्म होना एक आम चुनौती होती है. कम समय में बैटरी में ज्यादा ऊर्जा पहुंचाने पर थर्मल स्ट्रेस बढ़ सकता है. Sunwoda का कहना है कि उसकी नई बैटरी तकनीक तेज चार्जिंग के दौरान कमरे के सामान्य तापमान पर भी थर्मल स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है.

-20 डिग्री में भी चार्जिंग का दावा

Sunwoda EVB के मुताबिक, नई बैटरी -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी चार्ज हो सकती है. कंपनी का दावा है कि ऐसी स्थिति में बैटरी 10 से 97 फीसदी तक चार्ज होने में करीब 15 मिनट लेती है और इससे 700 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकती है.

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10 साल या 3 लाख किमी की वारंटी क्षमता

Sunwoda ने बैटरी की लंबी उम्र को लेकर भी बड़ा दावा किया है. कंपनी के अनुसार, उसकी नई बैटरी तकनीक 10 साल या 3 लाख किलोमीटर की वारंटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है.खास बात यह है कि कंपनी का कहना है कि अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग के इस्तेमाल पर कोई अलग प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं होगी. तेज चार्जिंग और बैटरी की उम्र के बीच संतुलन बनाना EV इंडस्ट्री की अहम चुनौती रही है.

कई बड़ी कंपनियों को बैटरी सप्लाई करती है Sunwoda

Sunwoda EVB पहले से ही कई चीनी वाहन कंपनियों के लिए बैटरी सेल की सप्लाई करती है. इनमें Geely, Dongfeng और GAC जैसी कंपनियां शामिल हैं. अगर 15C LFP तकनीक के कंपनी द्वारा बताए गए दावे सच साबित होते हैं, तो यह इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है.

टेस्ला व अन्य कारें 20 मिनट में होती है चार्ज

अगर टेस्ला की बात करें तो उसके V3 और V4 सुपरचार्जर 250 kW तक की पावर दे सकते हैं, जिससे लगभग 15 मिनट में गाड़ी की रेंज में करीब 200 मील की बढ़ोतरी हो सकती है. BMW की आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी 250 kW तक की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती हैं, जिससे वे लगभग 28 से 35 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती हैं. वहीं मर्सिडीज-बेंज का दावा है कि उनकी गाड़ियां 200 kW से 330 kW के बीच DC फास्ट-चार्जिंग रेट देती हैं और चार्जिंग का समय घटाकर लगभग 22 से 32 मिनट कर देती हैं.

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