हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Headlights Show Movies : अब गाड़ियों की हेडलाइट दिखाएगी फिल्में, जानिए क्या है चीनी कारों का नया कमाल

Car Headlights Show Movies : अब गाड़ियों की हेडलाइट दिखाएगी फिल्में, जानिए क्या है चीनी कारों का नया कमाल

Car Headlights Show Movies :अब वही अनुभव चीनी कारों के साथ एक नए और आधुनिक रूप में वापस आ रहा है, लेकिन इस बार सीधे कार की हेडलाइट्स के जरिए लाया जा रहा है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 30 Apr 2026 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

Car Headlights Show Movies : आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव हो रहा है. पहले जहां कारों का मकसद सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था, वहीं अब ये मनोरंजन और हाई-टेक फीचर्स का बड़ा केंद्र बन चुकी हैं. खासतौर पर चीन की कार कंपनियां नई-नई तकनीकों के जरिए दुनिया को चौंका रही हैं. एक समय था जब अमेरिका में ड्राइव-इन थिएटर काफी लोकप्रिय थे. लोग अपनी कार में बैठकर बड़े पर्दे पर फिल्म देखते थे. अब वही अनुभव चीनी कारों के साथ एक नए और आधुनिक रूप में वापस आ रहा है, लेकिन इस बार सीधे कार की हेडलाइट्स के जरिए लाया जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि चीनी कारों नई तकनीक क्या है. 

चीनी कारों नई तकनीक क्या है

चीन की एक नई सेडान कार Stelato S9 में ऐसी हेडलाइट्स दी गई हैं जो सिर्फ रास्ते में लाइट्स, बल्कि फिल्म भी दिखा सकती हैं. इन हेडलाइट्स में खास 2-मेगापिक्सल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये किसी दीवार या स्क्रीन पर लगभग 100 इंच का बड़ा वीडियो प्रोजेक्ट कर सकती हैं यानी अब आप कहीं भी अपनी कार पार्क करके मूवी का मजा ले सकते हैं.

कितनी सेफ है यह नई तकनीक 

ये स्मार्ट हेडलाइट्स सिर्फ फिल्म दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी काफी उपयोगी हैं. यह सड़क पर क्रॉसवॉक को दिखा सकती हैं. नेविगेशन के लिए दिशा बताने वाले एरो जमीन पर प्रोजेक्ट कर सकती हैं. इससे ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाती है. 

चीन की कंपनियां कैसे आगे हैं

चीन का ऑटोमोबाइल मार्केट बेहद प्रतिस्पर्धी है. यहां कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगातार नए और अनोखे फीचर्स ला रही हैं. इसी वजह से वहां की कंपनियां टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. एक ऑटो कंपनी के प्रमुख जॉन झांग के मुताबिक, ऐसे फीचर्स ग्राहकों को काफी पसंद आ रहे हैं और यही कारों की बिक्री बढ़ाने में मदद कर रहे हैं.वहीं जर्मनी की बड़ी कंपनियां जैसे BMW और Mercedes-Benz भी एडवांस हेडलाइट्स बना रही हैं. हालांकि, चीनी कंपनियां इन हेडलाइट्स में ज्यादा नए और अनोखे फीचर्स जोड़कर आगे निकलती दिख रही हैं.

यह भी पढ़ें -अब E85 और E100 फ्यूल से चलेंगी गाड़ियां, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, क्यों है खास?

तेजी से बढ़ रहा है बाजार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस तरह की एडवांस लाइटिंग टेक्नोलॉजी का बाजार 2025 में करीब 1.1 अरब डॉलर और आने वाले वर्षों में यह दोगुना हो सकता है. आने वाले समय में ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी आम हो सकती है.

कार के अंदर भी मिलेगा सिनेमा जैसा अनुभव

टेक कंपनियां कार के अंदर भी थिएटर जैसा अनुभव देने पर काम कर रही हैं.नई तकनीक के जरिए कार के अंदर स्क्रीन पर फिल्में दिखाई जा सकती हैं, जो पीछे बैठे यात्रियों के लिए खासतौर पर उपयोगी है. हालांकि यह तकनीक काफी रोमांचक है, लेकिन इससे कुछ सवाल भी उठते हैं. 

यह भी पढ़ें - Ganga Expressway पर बाइक-कार और ट्रक चलाने के लिए कितना देना होगा टोल? यहां जानिए डिटेल्स

Published at : 30 Apr 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Car Headlight Movie Headlight Projector Car Chinese Car Technology Stelato S9 Features Smart Car Lighting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car Headlights Show Movies : अब गाड़ियों की हेडलाइट दिखाएगी फिल्में, जानिए क्या है चीनी कारों का नया कमाल
अब गाड़ियों की हेडलाइट दिखाएगी फिल्में, जानिए क्या है चीनी कारों का नया कमाल
ऑटो
बीच रास्ते में ठप हुईं 100 से ज्यादा रोबोटैक्सी, अब चीन ने नए लाइसेंस जारी करने पर लगाई रोक
बीच रास्ते में ठप हुईं 100 से ज्यादा रोबोटैक्सी, अब चीन ने नए लाइसेंस जारी करने पर लगाई रोक
ऑटो
Volkswagen ने Buggati को कहा गुडबाय, अब इस ग्रुप को मिली कमान, जानिए सारी डिटेल्स
Volkswagen ने Buggati को कहा गुडबाय, अब इस ग्रुप को मिली कमान, जानिए सारी डिटेल्स
ऑटो
क्रूजर बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! दमदार लुक के साथ आई 2026 Keeway V302C, जानें कीमत
क्रूजर बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! दमदार लुक के साथ आई 2026 Keeway V302C, जानें कीमत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: फिर बंगाल में 100 सीटों तक सिमट जाएगी BJP, TMC चौथी बार बनाएगी सरकार, इस एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया
Bengal Exit Poll 2026 Live: फिर बंगाल में 100 सीटों तक सिमट जाएगी BJP, TMC चौथी बार बनाएगी सरकार, इस एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया
बॉलीवुड
'अगर इतनी चिंता है तो काम देने में मदद करो', कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी
कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बात
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
क्रिकेट
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
टेक्नोलॉजी
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
हेल्थ
Pesticides Exposure Cancer Risk : पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget