Tyre Safety Alert: 5 साल बाद बदलें टायर! जानें क्यों जरूरी है ये Tyre Rule और क्या है खतरा

कार या बाइक चलाते समय लोग इंजन, माइलेज और लुक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन टायर को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि टायर ही गाड़ी का वह हिस्सा है जो सीधे सड़क से जुड़ा होता है. अगर टायर सही हालत में नहीं है, तो गाड़ी चलाना जोखिम भरा हो सकता है. कई लोग सोचते हैं कि जब तक टायर घिस न जाए, तब तक उसे बदलने की जरूरत नहीं होती. पुराने टायर दिखने में ठीक लग सकते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर हो चुके होते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है.

क्या है टायर का 5 साल वाला नियम?

टायर के लिए 5 साल का नियम बहुत जरूरी माना जाता है. इस नियम के अनुसार, अगर आपके टायर को इस्तेमाल करते हुए 5 साल हो चुके हैं, तो आपको हर साल उसकी जांच किसी एक्सपर्ट से जरूर करवानी चाहिए. यह जरूरी नहीं कि टायर खराब दिखे तभी उसे चेक कराया जाए. कई बार टायर बाहर से बिल्कुल सही दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी गुणवत्ता कम हो चुकी होती है. इसलिए 5 साल पूरे होने के बाद नियमित जांच करवाना सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

ऊपर से सही, अंदर से कमजोर हो सकते हैं टायर

ज्यादातर लोग टायर की ट्रेड डेप्थ देखकर यह तय करते हैं कि टायर अभी इस्तेमाल के लायक है या नहीं. लेकिन यह तरीका हमेशा सही नहीं होता, खासकर पुराने टायर के मामले में. 5 साल के बाद टायर में छोटी-छोटी दरारें बनने लगती हैं, जो आसानी से दिखाई नहीं देतीं. रबर की पकड़ भी धीरे-धीरे कम होने लगती है. ऐसे में टायर दिखने में नया लग सकता है, लेकिन सड़क पर उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है. यही वजह है कि पुराने टायर अचानक फिसल सकते हैं या फट सकते हैं.

समय के साथ क्यों खराब हो जाते हैं टायर

टायर लगातार कई तरह के माहौल के संपर्क में रहते हैं. धूप, गर्मी, नमी और धूल टायर के रबर को धीरे-धीरे खराब कर देते हैं. सूरज की तेज रोशनी रबर को सुखा देती है, जिससे वह सख्त हो जाता है. जब रबर सख्त हो जाता है, तो उसकी पकड़ कम हो जाती है और सड़क पर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है. 5 साल के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है. यहां तक कि जो टायर इस्तेमाल में नहीं है, जैसे स्टेपनी, वह भी समय के साथ खराब हो जाता है.

समय पर टायर बदलना क्यों जरूरी ?

टायर बदलने का कोई एक तय समय नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा पुराने टायर का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है. अगर आपके टायर 5 साल पुराने हो गए हैं, तो बिना जोखिम लिए उनकी जांच जरूर करवाएं. जरूरत पड़ने पर टायर बदल देना ही समझदारी है. कुछ पैसे बचाने के लिए पुराने टायर चलाना भविष्य में बड़ा नुकसान कर सकता है. आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सही समय पर टायर बदलना सबसे जरूरी कदम है.

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