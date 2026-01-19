कल लॉन्च होने जा रही नई Skoda Kushaq, डिजाइन से उठा पर्दा, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

Skoda India ने Kushaq 2026 फेसलिफ्ट का टीजर जारी किया है. यह स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट वर्जन होगा, जिसे कल यानी 20 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. यह गाड़ी छोटे-मोटे बदलाव के साथ नहीं बल्कि एक व्यापक अपडेट के साथ आएगी. टीज़र में दिखी स्टाइलिंग से साफ है कि इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं.

नई Skoda Kushaq में बिल्कुल नई और अब पहले से बड़ी ग्रिल दी गई है, साथ ही नए एलईडी लाइट्स भी मिलेंगे. फ्रंट में कनेक्टेड एलईडी और नए हेडलैंप्स पूरी तरह से कार का लुक बदल देते हैं, वहीं बंपर भी पूरी तरह नया है. टीज़र में रियर स्टाइलिंग भी दिखाई गई है, जहां कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग दी गई है, जिससे कार और ज्यादा चौड़ी नजर आती है. नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में नए अलॉय व्हील्स भी मिलने की उम्मीद है.

कैसा होगा Skoda Kushaq का इंटीरियर?

इंटीरियर की बात की जाए तो यहां भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बदला हुआ डैशबोर्ड डिजाइन और कई नए फीचर्स शामिल होंगे. नई कुशाक पहले से ज्यादा फीचर-लोडेड होगी. मैकेनिकल बदलावों की जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी, लेकिन इसमें भी कुछ अपडेट्स की उम्मीद की जा सकती है.कुल मिलाकर यह सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं बल्कि लगभग एक नई कार जैसी होगी, जिसमें डिजाइन और फीचर्स दोनों में बड़े बदलाव किए गए हैं.

ये फीचर्स भी किए जाएंगे शामिल

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, रियर डिस्क ब्रेक, बेहतर एयर कंडीशनिंग और अपडेटेड इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट कलस्टर मिल सकता है. इसके अलावा Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक, इस गाड़ी में रियर सीट मसाज फंक्शन भी दिया जा सकता है, जो सेगमेंट में पहली बार होगा.

